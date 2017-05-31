31.05.2017 09:44

Свитолина стартовала на Роллан Гаррос с победы

Лучшая теннисистка Украины, харьковчанка Элина Свитолина выиграла в первом раунде Открытого чемпионата Франции, победив представительницу Казахстана Ярославу Шведову.



ЕРА

Для успеха в матче шестой ракетке мира хватило двух сетов. Самым сложным для украинской спортсменки оказался первый сет - 6:4, 6:3.

В следующем круге Ролан Гаррос соперницей Свитолиной будет представительница Болгарии Цветана Пиронкова. Это будет первый матч между теннисистками в их карьере.

Накануне украинец Сергей Стаховский одержал победу в первом круге Открытого чемпионата Франции, обыграв тайца Лу Ен-Хсуня по итогам трех сетов — 6:3, 6:4, 7:6.

Стаховский проходил квалификационный турнир Ролан Гаррос, в финале которого победил чешского теннисиста Яна Сатрала.