Свитолина стартовала на Роллан Гаррос с победы

Лучшая теннисистка Украины, харьковчанка Элина Свитолина выиграла в первом раунде Открытого чемпионата Франции, победив представительницу Казахстана Ярославу Шведову.
Для успеха в матче шестой ракетке мира хватило двух сетов. Самым сложным для украинской спортсменки оказался первый сет - 6:4, 6:3.
В следующем круге Ролан Гаррос соперницей Свитолиной будет представительница Болгарии Цветана Пиронкова. Это будет первый матч между теннисистками в их карьере.
Накануне украинец Сергей Стаховский одержал победу в первом круге Открытого чемпионата Франции, обыграв тайца Лу Ен-Хсуня по итогам трех сетов — 6:3, 6:4, 7:6.
Стаховский проходил квалификационный турнир Ролан Гаррос, в финале которого победил чешского теннисиста Яна Сатрала.
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