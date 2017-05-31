 
Главная Новости Спорт Свитолина стартовала на Роллан Гаррос с победы
31.05.2017  09:44   

Свитолина стартовала на Роллан Гаррос с победы

Лучшая теннисистка Украины, харьковчанка Элина Свитолина выиграла в первом раунде Открытого чемпионата Франции, победив представительницу Казахстана Ярославу Шведову.


ЕРА

Для успеха в матче шестой ракетке мира хватило двух сетов. Самым сложным для украинской спортсменки оказался первый сет - 6:4, 6:3.

В следующем круге Ролан Гаррос соперницей Свитолиной будет представительница Болгарии Цветана Пиронкова. Это будет первый матч между теннисистками в их карьере.

Накануне украинец Сергей Стаховский одержал победу в первом круге Открытого чемпионата Франции, обыграв тайца Лу Ен-Хсуня по итогам трех сетов — 6:3, 6:4, 7:6.

Стаховский проходил квалификационный турнир Ролан Гаррос, в финале которого победил чешского теннисиста Яна Сатрала.

Источник:   Новое время
 Тэги:  свитолина, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.05 Спорт Харьковская теннисистка рассказала как готовится к «Роллан Гарросу» 22.05 Спорт Свитолина выиграла турнир в Риме и установила новый рекорд 20.05 Спорт Свитолина вышла в полуфинал престижного турнира в Риме
 
 

Видео

Швейцарские инвесторы заинтересованы в участии в харьковских инвестпроекта
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 