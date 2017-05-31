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31.05.2017  17:48   

Харьковчане победили на чемпионате Украины по прыжкам на батуте

Соревнования состоялись в Одессе.


kharkivoda.gov.ua
Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
 
В индивидуальных прыжках среди мужчин чемпионом Украины стал харьковчанин Дмитрий Бидевкин. Он также занял первое место в синхронных прыжках вместе с Николаем Просторовым из Херсонской области и завоевал «золото» в командных прыжках вместе с другими харьковчанами - Родионом Лавриченко и Дмитрием Собакарем. Второе место в командных прыжках среди мужчин заняли спортсмены из Херсонской области, а на третьем были представители Одесской области.
 
В соревнованиях среди женщин трижды на вторую ступень пьедестала почета поднималась харьковчанка Наталья Москвина. Она завоевала серебряную медаль в индивидуальных прыжках, уступив «золото» Светлане Мальковой из Николаева, а в паре с ней заняла второе место в синхронных прыжках.
 
Еще одну серебряную медаль харьковчанки выиграли в командных прыжках. Вместе с Москвиной в состав харьковской команды вошли Юлия Донченко, Мария Никанорова и Екатерина Кулешова. Победу в женских командных прыжках завоевали одесситки, третье место заняла команда Киева.
 
Еще трижды наши спортсмены останавливались в шаге от медали. В индивидуальных прыжках Родион Лавриченко и Юлия Донченко заняли четвертое место, а Мария Никанорова была пятой.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  прыжки, батут, спорт, харьков
 
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