31.05.2017 17:48

Харьковчане победили на чемпионате Украины по прыжкам на батуте

Соревнования состоялись в Одессе.



kharkivoda.gov.ua

Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

В индивидуальных прыжках среди мужчин чемпионом Украины стал харьковчанин Дмитрий Бидевкин. Он также занял первое место в синхронных прыжках вместе с Николаем Просторовым из Херсонской области и завоевал «золото» в командных прыжках вместе с другими харьковчанами - Родионом Лавриченко и Дмитрием Собакарем. Второе место в командных прыжках среди мужчин заняли спортсмены из Херсонской области, а на третьем были представители Одесской области.

В соревнованиях среди женщин трижды на вторую ступень пьедестала почета поднималась харьковчанка Наталья Москвина. Она завоевала серебряную медаль в индивидуальных прыжках, уступив «золото» Светлане Мальковой из Николаева, а в паре с ней заняла второе место в синхронных прыжках.

Еще одну серебряную медаль харьковчанки выиграли в командных прыжках. Вместе с Москвиной в состав харьковской команды вошли Юлия Донченко, Мария Никанорова и Екатерина Кулешова. Победу в женских командных прыжках завоевали одесситки, третье место заняла команда Киева.

Еще трижды наши спортсмены останавливались в шаге от медали. В индивидуальных прыжках Родион Лавриченко и Юлия Донченко заняли четвертое место, а Мария Никанорова была пятой.