В Харькове пройдет Праздник олимпийского дня

1 июня на стадионе ХТЗ (пр. Московский, 244/1) состоится праздничное мероприятие для детей и подростков, посвященное Международному дню защиты детей.
Организаторами праздника выступают Управление по делам молодежи и спорта ХОГА и отделение НОК в Харьковской области.
В программе мероприятия - соревнования и конкурсы, музыкальная разминка, массовый пробег, олимпийские уроки и мастер-классы, встреча с олимпийцами, викторины, показательные выступления и т.д.
Начало праздника - в 10.00.
Принять участие в мероприятии приглашают всех желающих. Вход - свободный.
Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой, разобрать рабочий стол или сделать все те дела, которые откладывали на потом.
В Харькове пасмурной и местами дождливой ночи на смену придет ясное утро и погожий день, облака появятся лишь к вечеру. Без осадков.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
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