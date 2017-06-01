01.06.2017 08:02

В Харькове пройдет Праздник олимпийского дня

1 июня на стадионе ХТЗ (пр. Московский, 244/1) состоится праздничное мероприятие для детей и подростков, посвященное Международному дню защиты детей.



Сайт ХОГА

Организаторами праздника выступают Управление по делам молодежи и спорта ХОГА и отделение НОК в Харьковской области.

В программе мероприятия - соревнования и конкурсы, музыкальная разминка, массовый пробег, олимпийские уроки и мастер-классы, встреча с олимпийцами, викторины, показательные выступления и т.д.

Начало праздника - в 10.00.

Принять участие в мероприятии приглашают всех желающих. Вход - свободный.