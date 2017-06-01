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01.06.2017  09:03   

«Металлист 1925» разгромил «Квадро»

«Металлист 1925» в последнем домашнем матче в аматорском чемпионате Украины разгромил «Квадро» из Первомайского (Харьковская область). «Желто-синие» отправили в ворота соперников четыре безответных мяча.


Пресс-служба

Харьковская команда осталась на первом месте в турнирной таблице.

31 мая 2017 г. Харьков. Стадион «Металлист». 22-й тур чемпионата Украины среди аматоров. Начало матча в 19:25. 3375 зрителей. +26°C

«Металлист 1925» – «Квадро» – 4:0

Голы: Давыдов 13, Синица 51, 82, с пенальти, Скотаренко 60

«Металлист 1925»: Федак (Коверя 88), Емельянов, Литвяк, Цвиренко, Коваленко (Малиновский 69), Ралюченко, Пивоваров (Романов 73), Давыдов (к) (Ермоленко 71), Краев (Дехтяренко 59), Синица, Скотаренко (Нерубенко 64, Маслов 83)
«Квадро»: Сарана (к), Череватенко, Джаухар, Айобами, Карась (Шеншин 67), Тарануха (Бондарь 82), Кузнецов (Шафоростов 46), Кардель (Шатохин 82), Шатрава (Сачко 27), Запояска (Гуров 71), Зоря (Остапенко 31)

Предупреждения: Литвяк 32 - Тарануха 10, Айобами 17, Джаухар 45+2

Тэги:  металлист 1925, харьков
 
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