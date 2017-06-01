«Металлист 1925» разгромил «Квадро»

«Металлист 1925» в последнем домашнем матче в аматорском чемпионате Украины разгромил «Квадро» из Первомайского (Харьковская область). «Желто-синие» отправили в ворота соперников четыре безответных мяча.
Харьковская команда осталась на первом месте в турнирной таблице.
31 мая 2017 г. Харьков. Стадион «Металлист». 22-й тур чемпионата Украины среди аматоров. Начало матча в 19:25. 3375 зрителей. +26°C
«Металлист 1925» – «Квадро» – 4:0
Голы: Давыдов 13, Синица 51, 82, с пенальти, Скотаренко 60
«Металлист 1925»: Федак (Коверя 88), Емельянов, Литвяк, Цвиренко, Коваленко (Малиновский 69), Ралюченко, Пивоваров (Романов 73), Давыдов (к) (Ермоленко 71), Краев (Дехтяренко 59), Синица, Скотаренко (Нерубенко 64, Маслов 83)
«Квадро»: Сарана (к), Череватенко, Джаухар, Айобами, Карась (Шеншин 67), Тарануха (Бондарь 82), Кузнецов (Шафоростов 46), Кардель (Шатохин 82), Шатрава (Сачко 27), Запояска (Гуров 71), Зоря (Остапенко 31)
Предупреждения: Литвяк 32 - Тарануха 10, Айобами 17, Джаухар 45+2
Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой, разобрать рабочий стол или сделать все те дела, которые откладывали на потом.
В Харькове пасмурной и местами дождливой ночи на смену придет ясное утро и погожий день, облака появятся лишь к вечеру. Без осадков.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
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