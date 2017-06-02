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02.06.2017  08:29   

Свитолина прошла очередной этап на Роллан Гаррос

Украинка Элина Свитолина c трудом пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису.


ЕРА

Харьковчанка одержала эффектную волевую победу в 1/32 финала легендарного Roland Garros.

22-летняя Свитолина в непростом трехсетовом поединке обыграла представительницу Болгарии Цветану Пиронкову. Откровенно провалив старт матча, Свитолина собралася и сумела переломить ход игры, уверенно деклассировав соперницу в двух следующих партиях - 3:6, 6:3, 6:2.

Поединок украинки и болгарки продолжался 1 час 50 минут. За это время Свитолина сделала одну подачу навылет, реализовала 7 из 10 брейкпоинтов, допустив при этом 5 двойных ошибок.

В третьем круге Roland Garros Элина встретится с 94-м номером мирового рейтинга Магдой Линетт из Польши.

Напомним, что Свитолина победила экс-россиянку на старте Открытого чемпионата Франции.

Источник:   Обозреватель
 Тэги:  свитолина, харьков
 
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