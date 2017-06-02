02.06.2017 17:57

Юные самбисты Харьковщины победили на чемпионате Украины

С 27 по 30 мая в Очакове (Николаевская область) состоялся чемпионат Украины среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения, на котором сборная Харьковской области заняла первое общекомандное место.



kharkivoda.gov.ua

Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

В соревнованиях приняли участие 412 спортсменов из 18 регионов страны, а по их итогам харьковские самбисты завоевали 12 медалей – 4 золотые, 2 серебряные и 6 бронзовых.

Чемпионами Украины стали:

- Ангелина Калиниченко (весовая - до 51кг). В финале победила соперницу из Херсонской области.

- Екатерина Парамонова (весовая - до 55кг). В финале выиграла у самбистки из Николаевской области.

- Кирилл Солоха (весовая - до 50кг). В финале победил спортсмена из Киева.

- Максим Бабич (весовая - до 35кг). Соперником по финалу стал харьковчанин Артем Пиковец, который, соответственно, занял второе место.

Еще одну серебряную медаль завоевала Полина Коломиец. В финале весовой категории до 40кг харьковчанка уступила сопернице из Сумской области Анастасии Карамазовой.

Бронзовыми призерами чемпионата стали: Иван Лукаш (весовая категория - до 35 кг), Богдан Стратан и Помиркованый Максим (оба весовая категория - до 38 кг), Юлия Клюс (весовая - до 34кг), Олеся Путря (весовая - до 43кг), Александра Бычкова (весовая - до 51кг).

В общекомандном зачете сборная Харьковской области заняла первое место. Второе было за командой Киева, а третье заняли самбисты Одесской области.