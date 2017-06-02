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02.06.2017  17:57   

Юные самбисты Харьковщины победили на чемпионате Украины

С 27 по 30 мая в Очакове (Николаевская область) состоялся чемпионат Украины среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения, на котором сборная Харьковской области заняла первое общекомандное место.


kharkivoda.gov.ua
Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
 
В соревнованиях приняли участие 412 спортсменов из 18 регионов страны, а по их итогам харьковские самбисты завоевали 12 медалей – 4 золотые, 2 серебряные и 6 бронзовых.
 
Чемпионами Украины стали:
 
- Ангелина Калиниченко (весовая - до 51кг). В финале победила соперницу из Херсонской области.
 
- Екатерина Парамонова (весовая - до 55кг). В финале выиграла у самбистки из Николаевской области.
 
- Кирилл Солоха (весовая - до 50кг). В финале победил спортсмена из Киева.
 
- Максим Бабич (весовая - до 35кг). Соперником по финалу стал харьковчанин Артем Пиковец, который, соответственно, занял второе место.
 
Еще одну серебряную медаль завоевала Полина Коломиец. В финале весовой категории до 40кг харьковчанка уступила сопернице из Сумской области Анастасии Карамазовой.
 
Бронзовыми призерами чемпионата стали: Иван Лукаш (весовая категория - до 35 кг), Богдан Стратан и Помиркованый Максим (оба весовая категория - до 38 кг), Юлия Клюс (весовая - до 34кг), Олеся Путря (весовая - до 43кг), Александра Бычкова (весовая - до 51кг).
 
В общекомандном зачете сборная Харьковской области заняла первое место. Второе было за командой Киева, а третье заняли самбисты Одесской области.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  самбо, спорт, харьков
 
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