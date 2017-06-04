Свитолина вышла в 1/8 легендарного турнира Роллан Гаррос

Лучшая украинская теннисистка, харьковчанка обыграла Магду Линетт из Польши и вышла на хорватку Петру Мартич
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 в рейтинге WTA и №1 в "чемпионской гонке") вышла в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче третьего круга Свитолина, посеянная под пятым номером, обыграла польскую теннисистку Магду Линнетт со счетом 6:4, 7:5.
Свитолина в третий раз подряд сыграет в четвертом круге Ролан Гаррос. В 2015 году украинка дошла до четвертьфинала, а в прошлом – в четвертом раунде уступила Серене Вильямс.
Элина стала первой украинкой, которая три раза выходила в четвертый круг на турнире "Большого Шлема".
Соперницей Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос станет хорватка Петра Мартич.
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