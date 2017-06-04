 
Главная Новости Спорт Свитолина вышла в 1/8 легендарного турнира Роллан Гаррос
04.06.2017  15:57   

Свитолина вышла в 1/8 легендарного турнира Роллан Гаррос

Лучшая украинская теннисистка, харьковчанка обыграла Магду Линетт из Польши и вышла на хорватку Петру Мартич


Фото AFP

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 в рейтинге WTA и №1 в "чемпионской гонке") вышла в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче третьего круга Свитолина, посеянная под пятым номером, обыграла польскую теннисистку Магду Линнетт со счетом 6:4, 7:5.

Свитолина в третий раз подряд сыграет в четвертом круге Ролан Гаррос. В 2015 году украинка дошла до четвертьфинала, а в прошлом – в четвертом раунде уступила Серене Вильямс.

Элина стала первой украинкой, которая три раза выходила в четвертый круг на турнире "Большого Шлема".

Соперницей Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос станет хорватка Петра Мартич.

Источник:   Сегодня
 Тэги:  свитолина, харьков, теннис
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.06 Спорт Свитолина прошла очередной этап на Роллан Гаррос 31.05 Спорт Свитолина стартовала на Роллан Гаррос с победы 30.05 Спорт Харьковская теннисистка рассказала как готовится к «Роллан Гарросу»
 
 

Видео

1 сентября в Песочине откроют новую современную школу
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 