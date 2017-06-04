04.06.2017 15:57

Свитолина вышла в 1/8 легендарного турнира Роллан Гаррос

Лучшая украинская теннисистка, харьковчанка обыграла Магду Линетт из Польши и вышла на хорватку Петру Мартич



Фото AFP

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 в рейтинге WTA и №1 в "чемпионской гонке") вышла в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции по теннису.



В матче третьего круга Свитолина, посеянная под пятым номером, обыграла польскую теннисистку Магду Линнетт со счетом 6:4, 7:5.



Свитолина в третий раз подряд сыграет в четвертом круге Ролан Гаррос. В 2015 году украинка дошла до четвертьфинала, а в прошлом – в четвертом раунде уступила Серене Вильямс.



Элина стала первой украинкой, которая три раза выходила в четвертый круг на турнире "Большого Шлема".



Соперницей Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос станет хорватка Петра Мартич.