07.06.2017 09:26

Сборная Украины позорно проиграла Мальте

Сборная Украины по футболу проиграла товарищеский матч против сборной Мальты.



UA-Football

С самого начала поединка украинцы отправились в атаку. Но сами неожиданно нарвались на гол в свои ворота. После подачи углового Мускат смог отправить мяч в ворота Пятова.

Украина проводила много времени в атаке, но при этом откровенно плохо действовала в защите. Так, Эффионгу дали пробить из штрафной, но тот немного не попал. Шембри выходил один на один, но Пятов умудрился справиться с моментом.

Во втором тайме Шевченко сделал 10 замен, оставив на поле только голкипера. Но и этим составом Украина не смогла забить. Хотя моменты возникали у Селезнева, Шепелева и Коноплянки.

Добавим, что Мальта занимает 182 место в рейтинге ФИФА.

Напомним, сборная Украины 11 июня сыграет с Финляндией матч отбора на ЧМ-2018.