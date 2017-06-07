Сборная Украины позорно проиграла Мальте

Сборная Украины по футболу проиграла товарищеский матч против сборной Мальты.
С самого начала поединка украинцы отправились в атаку. Но сами неожиданно нарвались на гол в свои ворота. После подачи углового Мускат смог отправить мяч в ворота Пятова.
Украина проводила много времени в атаке, но при этом откровенно плохо действовала в защите. Так, Эффионгу дали пробить из штрафной, но тот немного не попал. Шембри выходил один на один, но Пятов умудрился справиться с моментом.
Во втором тайме Шевченко сделал 10 замен, оставив на поле только голкипера. Но и этим составом Украина не смогла забить. Хотя моменты возникали у Селезнева, Шепелева и Коноплянки.
Добавим, что Мальта занимает 182 место в рейтинге ФИФА.
Напомним, сборная Украины 11 июня сыграет с Финляндией матч отбора на ЧМ-2018.
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