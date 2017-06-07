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07.06.2017  09:26   

Сборная Украины позорно проиграла Мальте

Сборная Украины по футболу проиграла товарищеский матч против сборной Мальты.


UA-Football

С самого начала поединка украинцы отправились в атаку. Но сами неожиданно нарвались на гол в свои ворота. После подачи углового Мускат смог отправить мяч в ворота Пятова.

Украина проводила много времени в атаке, но при этом откровенно плохо действовала в защите. Так, Эффионгу дали пробить из штрафной, но тот немного не попал. Шембри выходил один на один, но Пятов умудрился справиться с моментом.

Во втором тайме Шевченко сделал 10 замен, оставив на поле только голкипера. Но и этим составом Украина не смогла забить. Хотя моменты возникали у Селезнева, Шепелева и Коноплянки.

Добавим, что Мальта занимает 182 место в рейтинге ФИФА.

Напомним, сборная Украины 11 июня сыграет с Финляндией матч отбора на ЧМ-2018.

Источник:   112
 Тэги:  сборная украины, футбол, шевченко
 
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