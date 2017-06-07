07.06.2017 18:21

Стал известен победитель «Битвы корпораций» 2-го сезона

Заключительный этап спортивного проекта «Битва корпораций» сезона 2016/2017 года прошел 3 июня, на котором соперники сразились в лазертаг.



city.kharkov.ua

В этом этапе участвовали 16 команд. Пройдя групповую стадию и четвертьфинал, в четверку лучших вошли команды КП «Харьковводоканал», «Альфа-омега», «ХТС» и «FreshLine». По итогам состязаний первое место завоевала команда «FreshLine».

После заключительного этапа «Битвы корпораций» организаторы подвели итоги всего турнира и определили лучших спортсменов.

Так, обладателем Весеннего кубка турнира стала команда «Харьковводоканала», которая отвоевала это звание у серебряных призеров «ХТС» и бронзовых – «FreshLine». Таким образом, победив в Осеннем и Весеннем кубках команда КП «Харьковводоканал» стала чемпионом «Битвы корпораций» в сезоне 2016/2017 года.

Второе место в общем зачете завоевала команда «ХТС», третье – команда «Adidas», четвертое – «Freshline», пятое – «Zotti», шестой стала команда «ХКБМ». Вся шестерка лучших получила от организаторов в подарок бонусные сертификаты на участие в следующем сезоне.

Организаторы вручили и индивидуальные награды турнира. Лучшим спортсменом сезона стал Дмитрий Козлов из команды «Freshline», лучшей спортсменкой - Виолетта Кобылянская из «Adidas». Второй год подряд приз за лучшую группу поддержки получила команда «Укрсоцбанка».

Напомним, что «Битва корпораций» - это спортивный корпоративный турнир, в котором принимают участие спортсмены-любители, представляющие свою компанию. Во 2-м сезоне турнира соревнования проходили в течение 10 месяцев (с сентября по июнь и разбиты на два кубка: Осенний и Весенний). В декабре 2016 года завершился Осенний кубок, который состоял из пяти этапов: мини-гольф, мини-футбол, волейбол, настольный теннис, боулинг. Весенний кубок 2-го сезона турнира тоже состоял из пяти этапов, а именно: бадминтон, бильярд (мужчины) + дартс (девушки), стритбол, легкоатлетическое многоборье и пейнтбол.