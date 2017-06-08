08.06.2017 08:08

Харьковчанка Элина Свитолина обновила очередной рекорд Украины

Благодаря своим выступлениям в этом сезоне Элина Свитолина установила рекорд Украины в женском рейтинге мирового большого тенниса - WTA.



btu.org.ua

Об этом сообщает теннисный портал Украины.

По итогам турнира "Большого шлема" Ролан Гаррос она войдет в первую пятерку лучших теннисисток планеты.

"Я совсем не должна говорить о сегодняшнем матче, как о каком-то плохом опыте, негативе. Мне кажется, напротив - это хороший опыт.

Да, сегодня я расстроилась, мне грустно, но завтра будет новый день, жизнь продолжается, и я ничего не могу поделать с произошедшим сегодня.

Конечно, для меня это трудно, в какой-то степени мне даже и не повезло в какой-то момент. Но я не могу сказать, что у меня плохая жизнь. Я войду в топ-5 на следующей неделе, у меня в этом сезоне уже есть четыре титула. Никто этого у меня не отберет.

Мне кажется, что я не буду уже завтра расстроенной", - сказала одесситка.

Ранее лишь одному нашему теннисисту удавалось выходить в Топ-5 мирового тенниса. Андрей Медведев в мае 1994 года поднялся на четвертую позицию в рейтинге АТР.

Ранее Свитолина завоевала два титула WTA Premier 5 (Дубай и Рим) и два титула WTA International (в Тайбэе и Стамбуле). Кроме того, она лидирует в чемпионской гонке на Итоговый теннисный турнир года в Сингапуре.

Ранее, первая ракетка Украины не смогла взять решающий гейм и вылетела с французского Ролан Гарроса.