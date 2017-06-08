Харьковчанка Элина Свитолина обновила очередной рекорд Украины

Благодаря своим выступлениям в этом сезоне Элина Свитолина установила рекорд Украины в женском рейтинге мирового большого тенниса - WTA.
Об этом сообщает теннисный портал Украины.
По итогам турнира "Большого шлема" Ролан Гаррос она войдет в первую пятерку лучших теннисисток планеты.
"Я совсем не должна говорить о сегодняшнем матче, как о каком-то плохом опыте, негативе. Мне кажется, напротив - это хороший опыт.
Да, сегодня я расстроилась, мне грустно, но завтра будет новый день, жизнь продолжается, и я ничего не могу поделать с произошедшим сегодня.
Конечно, для меня это трудно, в какой-то степени мне даже и не повезло в какой-то момент. Но я не могу сказать, что у меня плохая жизнь. Я войду в топ-5 на следующей неделе, у меня в этом сезоне уже есть четыре титула. Никто этого у меня не отберет.
Мне кажется, что я не буду уже завтра расстроенной", - сказала одесситка.
Ранее лишь одному нашему теннисисту удавалось выходить в Топ-5 мирового тенниса. Андрей Медведев в мае 1994 года поднялся на четвертую позицию в рейтинге АТР.
Ранее Свитолина завоевала два титула WTA Premier 5 (Дубай и Рим) и два титула WTA International (в Тайбэе и Стамбуле). Кроме того, она лидирует в чемпионской гонке на Итоговый теннисный турнир года в Сингапуре.
Ранее, первая ракетка Украины не смогла взять решающий гейм и вылетела с французского Ролан Гарроса.
Может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или новыми впечатлениями. Вместе с тем день не склоняет к дипломатичности, остерегайтесь споров.
Утро и день будут ясными и жаркими, а вот под вечер набегут тучи, синоптики обещают дождь с грозой и градом, порывы шквалистого ветра до 15-24 м/с.
Сегодня мир отмечает Международный день домохозяйки и домохозяина.
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