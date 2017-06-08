 
Главная Новости Спорт Харьковчанка Элина Свитолина обновила очередной рекорд Украины
08.06.2017  08:08   

Харьковчанка Элина Свитолина обновила очередной рекорд Украины

Благодаря своим выступлениям в этом сезоне Элина Свитолина установила рекорд Украины в женском рейтинге мирового большого тенниса - WTA.


btu.org.ua

Об этом сообщает теннисный портал Украины.

По итогам турнира "Большого шлема" Ролан Гаррос она войдет в первую пятерку лучших теннисисток планеты.

"Я совсем не должна говорить о сегодняшнем матче, как о каком-то плохом опыте, негативе. Мне кажется, напротив - это хороший опыт.

Да, сегодня я расстроилась, мне грустно, но завтра будет новый день, жизнь продолжается, и я ничего не могу поделать с произошедшим сегодня.

Конечно, для меня это трудно, в какой-то степени мне даже и не повезло в какой-то момент. Но я не могу сказать, что у меня плохая жизнь. Я войду в топ-5 на следующей неделе, у меня в этом сезоне уже есть четыре титула. Никто этого у меня не отберет.

Мне кажется, что я не буду уже завтра расстроенной", - сказала одесситка.

Ранее лишь одному нашему теннисисту удавалось выходить в Топ-5 мирового тенниса. Андрей Медведев в мае 1994 года поднялся на четвертую позицию в рейтинге АТР.

Ранее Свитолина завоевала два титула WTA Premier 5 (Дубай и Рим) и два титула WTA International (в Тайбэе и Стамбуле). Кроме того, она лидирует в чемпионской гонке на Итоговый теннисный турнир года в Сингапуре.

Ранее, первая ракетка Украины не смогла взять решающий гейм и вылетела с французского Ролан Гарроса. 

Источник:   Страна
 Тэги:  свитолина, харьков, теннис
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.06 Спорт Свитолина вышла в четвертьфинал Роллан Гаррос 04.06 Спорт Свитолина вышла в 1/8 легендарного турнира Роллан Гаррос 02.06 Спорт Свитолина прошла очередной этап на Роллан Гаррос
 
 

Видео

Харьков снова стал председательствующим городом Ассоциации городов-обладателей Приза Европы
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 