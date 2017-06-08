08.06.2017 09:46

«Шахтер» поблагодарил Харьков и харьковчан за поддержку при помощи билбордов

Сразу в нескольких районах Харькова появились рекламные щиты со словами благодарности городу от «Шахтера».



Террикон

На билбордах изображены гербы Харькова, «Шахтера» и завоёванные «горняками» в сезоне 2016/17 трофеи – чемпионов и обладателей кубка Украины. «Спасибо, Харьков!» - гласит благодарственная надпись.

Как стало известно Terrikon.com таким образом в клубе хотели поблагодарить Харьков и харьковчан за поддержку, которую донецкая команда получила на домашних матчах после решения проводить домашние матчи в городе.

Напомним, «Шахтер» стал проводить домашние матчи в Харькове в сентябре 2016 год, а с января 2017 заявил ОСК «Металлист» в качестве основного стадиона для проведения матчей УПЛ, кубка Украины и еврокубков.