«Шахтер» поблагодарил Харьков и харьковчан за поддержку при помощи билбордов

Сразу в нескольких районах Харькова появились рекламные щиты со словами благодарности городу от «Шахтера».
На билбордах изображены гербы Харькова, «Шахтера» и завоёванные «горняками» в сезоне 2016/17 трофеи – чемпионов и обладателей кубка Украины. «Спасибо, Харьков!» - гласит благодарственная надпись.
Как стало известно Terrikon.com таким образом в клубе хотели поблагодарить Харьков и харьковчан за поддержку, которую донецкая команда получила на домашних матчах после решения проводить домашние матчи в городе.
Напомним, «Шахтер» стал проводить домашние матчи в Харькове в сентябре 2016 год, а с января 2017 заявил ОСК «Металлист» в качестве основного стадиона для проведения матчей УПЛ, кубка Украины и еврокубков.
Может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или новыми впечатлениями. Вместе с тем день не склоняет к дипломатичности, остерегайтесь споров.
Утро и день будут ясными и жаркими, а вот под вечер набегут тучи, синоптики обещают дождь с грозой и градом, порывы шквалистого ветра до 15-24 м/с.
Сегодня мир отмечает Международный день домохозяйки и домохозяина.
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