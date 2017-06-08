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08.06.2017  15:16   

Юные бадминтонистки Харьковщины завоевали «золото» чемпионата Украины

С 31 мая по 3 июня в Одессе состоялся командный чемпионат Украины по бадминтону среди юношей и девушек 2005 года рождения, на котором спортсмены Харьковской области завоевали золотую и две бронзовые награды.


kharkivoda.gov.ua
Участие в соревнованиях принимали команды из восьми регионов страны. Харьковщина была представлена ​​пятью командами, три из которых оказались среди призеров.
 
Успешно выступили девушки. Команда Харьковская область-1, в состав которой вошли Александра Киселева, Евгения Кантемир, Амина Лысенко и Александра Боцман, стала чемпионом Украины. В финале харьковчанки со счетом 3:0 победили первую команду Николаевской области.
 
В свою очередь команда Харьковская область-2 заняла третье место. В бронзовом финале София Лаврова, Ульяна Голубничий, Анастасия Ерохина и Анастасия Алимова со счетом 3:1 победили  команду Одесса-1.
 
В соревнованиях среди юношей Алексей Титов, Евгений Столовой, Родион Жагань и Владислав Лемешев из команды Харьковская область-1 заняли третье место. В поединке за бронзовые награды харьковчане со счетом 3:1 победили команду Днепропетровской области.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  спорт, бадминтон, чемпионат, харьков
 
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