Юные бадминтонистки Харьковщины завоевали «золото» чемпионата Украины

С 31 мая по 3 июня в Одессе состоялся командный чемпионат Украины по бадминтону среди юношей и девушек 2005 года рождения, на котором спортсмены Харьковской области завоевали золотую и две бронзовые награды.
Может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или новыми впечатлениями. Вместе с тем день не склоняет к дипломатичности, остерегайтесь споров.
Утро и день будут ясными и жаркими, а вот под вечер набегут тучи, синоптики обещают дождь с грозой и градом, порывы шквалистого ветра до 15-24 м/с.
Сегодня мир отмечает Международный день домохозяйки и домохозяина.
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