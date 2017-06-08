 
Главная Новости Спорт Харьковские лучники успешно выступили на этапе Кубка Украины
08.06.2017  19:39   

Харьковские лучники успешно выступили на этапе Кубка Украины

На первом этапе Кубка Украины по стрельбе из лука, который с 30 мая по 2 июня 2017 состоялся в Черновцах, харьковчане завоевали 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую награды.


kharkivoda.gov.ua
В соревнованиях среди мужчин победителем стал Виктор Рубан. В финале харьковчанин со счетом 6:4 одолел Никиту Шишкина из Сумской области. Еще один харьковский лучник Артем Мелехов занял третье место. В поединке за бронзовую медаль он со счетом 6:0 победил представителя Сумской области Александра Скачко.
 
В командных мужских соревнованиях Виктор Рубан, Артем Мелехов и Дмитрий Ловчиков стали серебряными призерами. В финале команда Харьковская область-1 со счетом 4:5 уступили первой команде Черновицкой области.
 
Вторыми в команде были и женщины. Екатерина Мазорчук, Римма Гарамова и Анастасия Маркова в финале уступили 2:6 команде Львовской области.
 
Еще одну золотую медаль харьковские лучники получили в стрельбе из блочного лука. В командных мужских соревнованиях Вадим Головко в составе сборной команды вместе с представителями Львовской области Олегом Пивень и Богданом Кищака в финале победил 214:198 соперников из Винницкой области.
 
Кроме того Вадим Головко занял второе место в мужских индивидуальных соревнованиях. Его в финале со счетом 135:133 победил лучник из Львовской области Олег Пивень.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  спорт, лучники, чемпионат, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.06 Спорт Юные бадминтонистки Харьковщины завоевали «золото» чемпионата Украины 06.06 Спорт Победители детского спортивного фестиваля посетили дельфинарий   06.06 Спорт Харьковские легкоатлеты завоевали 7 медалей чемпионата Украины
 
 

Видео

В Харькове объединились молодёжные советы 8 городов Украины
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 