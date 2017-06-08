08.06.2017 19:39

Харьковские лучники успешно выступили на этапе Кубка Украины

На первом этапе Кубка Украины по стрельбе из лука, который с 30 мая по 2 июня 2017 состоялся в Черновцах, харьковчане завоевали 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую награды.



kharkivoda.gov.ua

В соревнованиях среди мужчин победителем стал Виктор Рубан. В финале харьковчанин со счетом 6:4 одолел Никиту Шишкина из Сумской области. Еще один харьковский лучник Артем Мелехов занял третье место. В поединке за бронзовую медаль он со счетом 6:0 победил представителя Сумской области Александра Скачко.

В командных мужских соревнованиях Виктор Рубан, Артем Мелехов и Дмитрий Ловчиков стали серебряными призерами. В финале команда Харьковская область-1 со счетом 4:5 уступили первой команде Черновицкой области.

Вторыми в команде были и женщины. Екатерина Мазорчук, Римма Гарамова и Анастасия Маркова в финале уступили 2:6 команде Львовской области.

Еще одну золотую медаль харьковские лучники получили в стрельбе из блочного лука. В командных мужских соревнованиях Вадим Головко в составе сборной команды вместе с представителями Львовской области Олегом Пивень и Богданом Кищака в финале победил 214:198 соперников из Винницкой области.

Кроме того Вадим Головко занял второе место в мужских индивидуальных соревнованиях. Его в финале со счетом 135:133 победил лучник из Львовской области Олег Пивень.