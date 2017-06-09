09.06.2017 16:46

В харьковском турнире примут участие регбисты из Англии

VII Международный турнир по регбилиг памяти заслуженного тренера Украины Артура Мартиросяна пройдет завтра, 10 июня, на стадионе «Звезда» (ул. Динамовская, 3-а).



city.kharkov.ua

В нем примут участие четыре сборные команды: команда из английского города Йорк и три украинские, объединенных по регионам – «Восток» («Легион ХIII» - Харьков), «Центр» (Киев, Николаев) и «Запад» (Ровно, Львов, Ужгород).

Сегодня, 9 июня, для спортсменов из Англии провели прием в Харьковском городском совете. Как сообщил главный тренер сборной Украины по регбилиг Геннадий Веприк, иностранные команды участвовали в турнире пять раз, но команда из Йорка приехала в Харьков впервые. По его словам, Артур Мартиросян был родоначальником регбилиг и американского футбола в Украине, и очень приятно, что эта игра становится все популярнее и Харьков собирает на своих турнирах спортсменов такого уровня. Для этого в городе есть вся необходимая инфраструктура.

Как отметил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, у харьковчан большой опыт проведения международных соревнований. В марте этого года Ассоциация спортивных журналистов Украины провела конкурс «Итоги спортивного года», и около 400 представителей украинских и иностранных СМИ выбрали Харьков как самый спортивный город страны. При этом Алексей Чубаров отметил, что, несмотря на то, что регбилиг в Украине еще не очень популярен, за шесть лет игр в Харькове в них приняли участие около 7 тыс. детей.

По словам вице-президента Украинской федерации регбилиг Габриела Михайлова, Харьков стал первым городом, где зародился и стал развиваться украинский регби. «Уже больше 10 лет мы проводим соревнования разных уровней по этому виду спорта. Наша гордость - это Школьная регбийная лига, которая воспитывает достойных спортсменов. Они представляют наш город на чемпионатах, а в будущем станут профессиональными игроками или тренерами высокого уровня», - отметил Габриел Михайлов.

Вице-президент УФР подчеркнул, что спортсмены из Англии могут рассчитывать на полную поддержку харьковчан. Он подарил гостям книги об истории Харькова и отметил, что для них обязательно проведут экскурсию по городу.