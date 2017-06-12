12.06.2017 08:07

Сборная Украины обыграла Финляндию

Сборная Украины одержала победу над командой Финляндии в выездном матче отборочного турнира на ЧМ-2018. Встреча, которая прошла в Тампере, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.



РБК-Украина

Подопечные Андрея Шевченко вышли вперед на 51 минуте. Ярмоленко сделал заброс за спину защитникам на Руслана Малиновского, тот пробил прямо в Лукаша Градецки, но мяч прилетел на ногу Евгения Коноплянки, который расстрелял пустые ворота.



Финны восстановили паритет на 72 минуте.



Ярослав Ракицкий случайно срезал мяч в перекладину своих ворот, сфера прилетела на голову Йоэлю Похьянпало, поразившему ближний угол.



И все же через три минуты "сине-желтые" забили победный гол. Ракицкий сделал невысокую подачу на Артема Беседина, который головой срезал мяч в дальний нижний угол. После шести матчей сборная Украины на данный момент занимает второе место в группе I, имея в активе 11 очков.



У финнов одно очко и пятое место. Остальные матчи шестого тура в этой группе состоятся позже. Напомним,главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, комментируя поражение от сборной Мальты (0:1) в товарищеском матче, заявил, что перед игрой с Финляндией прозвенел тревожный звоночек.

