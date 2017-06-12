12.06.2017 13:15

В городе состоялся международный турнир по регбилиг

VII Международный турнир по регбилиг памяти заслуженного тренера Украины Артура Мартиросяна состоялся 10 июня на стадионе «Звезда».



city.kharkov.ua

В нем приняли участие четыре команды: команда из английского города Йорк и три украинские, объединенные по регионам: «Восток» («Легион ХIII» - Харьков), «Центр» (Киев, Николаев) и «Запад» (Ровно, Львов, Ужгород).

Как сообщил главный тренер сборной Украины по регбилиг Геннадий Веприк, соревнования проходили по круговой системе. Команды «Восток» и «Йорк» выиграли по две игры и встретились в решающем матче. На последних секундах своеобразного финала харьковчанам удалось выйти вперед – 14:12. Таким образом, кубок остался в Харькове.

Лучшим бомбардиром соревнований стал харьковчанин Александр Щербина, на счету которого 20 очков.

«Этот турнир был подготовительным к чемпионату Европы по регбилиг, который пройдет 24-25 июня в Сербии. Мы посмотрели ребят, отобрали лучших – 11 игроков из харьковской команды «Легион ХIII» и семь – из других клубов», - сообщил Геннадий Веприк.