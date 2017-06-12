12.06.2017 14:18

В Харькове прошла открытая тренировка сборной Украины по боксу (ФОТО)

Мероприятие прошло в зале Областного спортивного комплекса «ХТЗ» 9 июня в канун старта в Харькове чемпионата Европы 2017 года по боксу среди мужчин.



kharkivoda.gov.ua

Открывая мероприятие, начальник Управления по делам молодежи и спорта ХОГА Виталий Кириленко поприветствовал спортсменов от имени руководителя Харьковской области Юлии Светличной.

«Очень приятно, что местом проведения чемпионата Европы по боксу в 2017 году была выбрана наша область, славящаяся своими спортивными традициями, - отметил Виталий Кириленко. - В этом году Харьков уже не в первый раз становится центром серьезных мировых соревнований. Кубок федерации по теннису, футбольные матчи европейского уровня, Кубок мира по спортивным танцам… И вот теперь мы встречаем участников чемпионата Европы по боксу из 40 стран мира. Это говорит о высокой оценке наших спортивных достижений и тех возможностях, которые существуют в области для проведения крупных спортивных мероприятий - о наличии соответствующей инфраструктуры, достойном уровне сервиса и транспортных услуг».

Главный тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский подчеркнул: команда готова к соревнованиям, в данный момент проходит боевая практика на старте чемпионата.

В открытой тренировке приняли участие боксеры из Украины, Литвы и Шотландии.

По информации Дмитрия Сосновского, честь сборной будут защищать двое харьковчан. Это Юрий Шестак - в весовой категории до 60 кг и Рамазан Муслимов – до 91 кг.

«Юрий Шестак - опытный боксер, он побеждал на серьезных международных турнирах. Рамзан Муслимов – молодой спортсмен, хотя уже стал бронзовым призером чемпионата Европы среди спортсменов до 22 лет в тяжелом весе», - отметил Дмитрий Сосновский.

Торжественное открытие чемпионата Европы 2017 года по боксу среди мужчин состоится 16 июня во Дворце спорта «Локомотив». В спортивном состязании примут участие около 400 участников из 40 стран. Завершится чемпионат 24 июня.