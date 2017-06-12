12.06.2017 17:46

Харьковские спортсмены – чемпионы Украины по борьбе

С 7 по 9 июня в Житомире состоялся чемпионат Украины по греко-римской и вольной борьбе среди мужчин и женщин.



kharkivoda.gov.ua

В соревнованиях приняли участие спортсмены из всей Украины, а по их итогам харьковчане завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 7 бронзовых медалей. Наибольшее количество из этих наград завоевали борцы вольного стиля. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

Чемпионом Украины в весовой категории до 125кг стал Даниил Картавый. На пути к финалу он провел три поединка, в которых выиграл у соперников из Запорожской, Сумской и Львовской областей. А вот главный поединок за «золото» завершился для Даниила без борьбы, поскольку его соперник из Волынской области Михаил Доценко на ковер не вышел.

Серебряным призером в весовой категории до 65кг стал Титал Джафарян. Харьковчанин успешно провел три поединка, но в финале уступил киевлянину Гору Оганнесяну.

Еще одну серебряную медаль завоевал Адлан Батаев. В весовой категории до 74кг он дошел до финала, где уступил Василию Михайлову из Одесской области. В этой же весовой категории бронзовым призером стал Гия Чихладзе. В полуфинале он уступил будущему чемпиону, а в поединке за бронзовую медаль выиграл у Дениса Павлова из Киевской области.

Также бронзовыми призерами чемпионата стали:

- Богдан Лазарев (весовая категория - до 57кг). В полуфинале харьковчанин уступил будущему чемпиону киевлянину Тарасу Марковичу, а в поединке за «бронзу» победил еще одного харьковского борца Игоря Дворника.

- Энрике Фомбея-Санчес (весовая категория - до 61кг). В полуфинале харьковчанин уступил Ивану Билейчуку из Ивано-Франковской области, который стал в итоге чемпионом, а в поединке за третье место выиграл у другого представителя Ивано-Франковской области Александра Вашечкина.

- Мраз Джафарян (весовая категория - до 86кг). В полуфинале он уступил будущему серебряному призеру чемпионата Илье Арчаю из Сумской области, а в бронзовом финале победил Богдана Попкова из Киевской области. В свою очередь чемпионом в этой весовой стал Любомир Сагалюк из Ивано-Франковской области.

Эти медали в итоге принесли харьковским борцам вольного стиля второе общекомандное место. Больше наград было только у киевлян.

В женской борьбе харьковчанки завоевали две бронзовые медали. Светлана Красичкова заняла третье место в весовой категории до 63кг. В полуфинале она проиграла Марии Ильчишин из Ивано-Франковской области, которая в итоге завоевала «золото» чемпионата, а в поединке за третье место выиграла у Анны Мазуркевич из Киевской области.

Бронзовым призером чемпионата стала Анастасия Шустова. Харьковчанка дошла до полуфинала весовой категории до 75кг, но там уступила сопернице из Сумской области Екатерине Бурмистровой, а в поединке за «бронзу» выиграла у Елизаветы Сайдаковой из Херсонской области.

Еще две медали, в том числе и золотую, завоевали борцы греко-римского стиля. Чемпионом Украины в весовой категории до 98кг стал Димитрий Тимченко. На пути к финалу Димитрий поборол соперников из Винницкой и Одесской области, а в главном поединке за «золото» харьковский борец победил соперника из Полтавской области Евгения Савету.

Ярослав Фильчаков занял третье место в весовой категории до 80кг. Харьковчанин успешно дошел до полуфинала, где уступил будущему чемпиону Дмитрию Пишкову из Полтавской области, а в бронзовом финале победил Александра Кухту из Закарпатской области.

По итогам чемпионата будет сформирована сборная Украины, которая с 21 по 26 августа этого года в Париже будет бороться за медали чемпионата мира.