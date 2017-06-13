Суд начал процедуру банкротства «Металлиста»

Хозяйственный суд Харьковский области начал процедуру банкротства Металлиста, который в прошлом году лишился профессионального статуса.
Дело о банкротстве Металлиста было возбуждено 9 июня по иску бывшего главного тренера харьковского клуба Игоря Рахаева.
Распорядителем имущества клуба был назначен Евгений Яковлев.
В конце 2012 года Александр Ярославский продал Металлист Сергею Курченко. После начала боевых действий на Донбассе финансовая ситуация в клубе стала резко ухудшаться, а после сезона-2015/16 харьковчане и вовсе не получили аттестат ФФУ.
Металлист является семикратным бронзовым призером чемпионатов Украины, а в сезоне-2012/13 сумел финишировать на втором месте.
Также харьковчане были стабильными участниками Лиги Европы, а в 2012 году сумели даже добраться до 1/4 финала.
С августа прошлого года в аматорской футбольной лиге Украины играет клуб Металлист 1925, созданный без участия Курченко.
День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным. К тому же сегодня станут очевидными чужие интриги или тайные ходы.
Мелкий дождь, который ожидается утром, после полудня может усилиться, но через некоторое время прекратится. К вечеру небо прояснится.
В этот день в 1983 году поступили в продажу первые мобильные телефоны.
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