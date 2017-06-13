13.06.2017 08:47

Суд начал процедуру банкротства «Металлиста»

Хозяйственный суд Харьковский области начал процедуру банкротства Металлиста, который в прошлом году лишился профессионального статуса.



Суд начал процедуру банкротства «Металлиста»



Дело о банкротстве Металлиста было возбуждено 9 июня по иску бывшего главного тренера харьковского клуба Игоря Рахаева.

Распорядителем имущества клуба был назначен Евгений Яковлев.

В конце 2012 года Александр Ярославский продал Металлист Сергею Курченко. После начала боевых действий на Донбассе финансовая ситуация в клубе стала резко ухудшаться, а после сезона-2015/16 харьковчане и вовсе не получили аттестат ФФУ.

Металлист является семикратным бронзовым призером чемпионатов Украины, а в сезоне-2012/13 сумел финишировать на втором месте.

Также харьковчане были стабильными участниками Лиги Европы, а в 2012 году сумели даже добраться до 1/4 финала.

С августа прошлого года в аматорской футбольной лиге Украины играет клуб Металлист 1925, созданный без участия Курченко.