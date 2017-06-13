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13.06.2017  16:28   

«Металлист 1925» сыграет финальный матч сезона на НСК «Олимпийский»

19 июня харьковская футбольная команда проведет игру с победителем западной зоны чемпионата Ассоциации аматорского футбола Украины - командой «Агробинес» из Хмельницкой области.


// ХОГА

Финал такого крупного турнира ААФУ впервые пройдет на главном стадионе страны. Матч начнется 19 июня в 18:00.

«Длительное время место и дата проведения финального матча были неизвестны, - отметили в ФК «Металлист 1925», - Команды и организаторы, проводящие соревнование, пытались согласовать приемлемые для всех условия проведения заключительного матча спортивного сезона. И вот сегодня, при активном участии в разрешении всего комплекса организационных вопросов председателя ХОГА Юлии Светличной, стало известно, что финальный матч «Металлист 1925» проведет в Киеве на поле стадиона Национального спортивного комплекса «Олимпийский».

Напомним, команда «Металлист 1925» была создана менее года назад энтузиастами, болельщиками и социально ориентированными бизнесменами. Команда получила поддержку руководства области. По итогам сезона «Металлист 1925» занял первое место в групповом турнире и добился права не только сыграть в финале с победителем другой группы – командой «Агробинес», но и начать следующий спортивный сезон в профессиональной лиге.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  металлист 1925, матч, харьков
 
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