13.06.2017 16:28

«Металлист 1925» сыграет финальный матч сезона на НСК «Олимпийский»

19 июня харьковская футбольная команда проведет игру с победителем западной зоны чемпионата Ассоциации аматорского футбола Украины - командой «Агробинес» из Хмельницкой области.



// ХОГА

Финал такого крупного турнира ААФУ впервые пройдет на главном стадионе страны. Матч начнется 19 июня в 18:00.

«Длительное время место и дата проведения финального матча были неизвестны, - отметили в ФК «Металлист 1925», - Команды и организаторы, проводящие соревнование, пытались согласовать приемлемые для всех условия проведения заключительного матча спортивного сезона. И вот сегодня, при активном участии в разрешении всего комплекса организационных вопросов председателя ХОГА Юлии Светличной, стало известно, что финальный матч «Металлист 1925» проведет в Киеве на поле стадиона Национального спортивного комплекса «Олимпийский».

Напомним, команда «Металлист 1925» была создана менее года назад энтузиастами, болельщиками и социально ориентированными бизнесменами. Команда получила поддержку руководства области. По итогам сезона «Металлист 1925» занял первое место в групповом турнире и добился права не только сыграть в финале с победителем другой группы – командой «Агробинес», но и начать следующий спортивный сезон в профессиональной лиге.