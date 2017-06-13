«Металлист 1925» сыграет финальный матч сезона на НСК «Олимпийский»

19 июня харьковская футбольная команда проведет игру с победителем западной зоны чемпионата Ассоциации аматорского футбола Украины - командой «Агробинес» из Хмельницкой области.
Финал такого крупного турнира ААФУ впервые пройдет на главном стадионе страны. Матч начнется 19 июня в 18:00.
«Длительное время место и дата проведения финального матча были неизвестны, - отметили в ФК «Металлист 1925», - Команды и организаторы, проводящие соревнование, пытались согласовать приемлемые для всех условия проведения заключительного матча спортивного сезона. И вот сегодня, при активном участии в разрешении всего комплекса организационных вопросов председателя ХОГА Юлии Светличной, стало известно, что финальный матч «Металлист 1925» проведет в Киеве на поле стадиона Национального спортивного комплекса «Олимпийский».
Напомним, команда «Металлист 1925» была создана менее года назад энтузиастами, болельщиками и социально ориентированными бизнесменами. Команда получила поддержку руководства области. По итогам сезона «Металлист 1925» занял первое место в групповом турнире и добился права не только сыграть в финале с победителем другой группы – командой «Агробинес», но и начать следующий спортивный сезон в профессиональной лиге.
День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным. К тому же сегодня станут очевидными чужие интриги или тайные ходы.
Мелкий дождь, который ожидается утром, после полудня может усилиться, но через некоторое время прекратится. К вечеру небо прояснится.
В этот день в 1983 году поступили в продажу первые мобильные телефоны.
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