В Харькове состоится международный семинар для тренеров по баскетболу

Первый международный семинар для тренеров по баскетболу «Kharkiv International Basketball Coach Clinic» пройдет в Харькове с 14 по 16 июня на баскетбольных полях парка им. Горького.
День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным. К тому же сегодня станут очевидными чужие интриги или тайные ходы.
Мелкий дождь, который ожидается утром, после полудня может усилиться, но через некоторое время прекратится. К вечеру небо прояснится.
В этот день в 1983 году поступили в продажу первые мобильные телефоны.
влажн.:
давл.:
ветер: