 
Главная Новости Спорт В Харькове состоится международный семинар для тренеров по баскетболу
13.06.2017  18:46   

В Харькове состоится международный семинар для тренеров по баскетболу

Первый международный семинар для тренеров по баскетболу «Kharkiv International Basketball Coach Clinic» пройдет в Харькове с 14 по 16 июня на баскетбольных полях парка им. Горького.


sport
Как отметили организаторы, это мероприятие – уникальная возможность для повышения профессиональных знаний тренеров молодежных команд. 
 
Одним из приглашенных гостей семинара станет бывший главный тренер мужской юношеской сборной Эстонии, один из лучших европейских специалистов в этом направлении Рауно Пехка, помощник главного тренера молодежной сборной Украины Василий Ивлев, главный тренер баскетбольного лагеря «ARD PLUS Camp», главный тренер сборной Украины U-15 Дмитрий Шаламов, тренер студенческой сборной Украины Дмитрий Болдаев.
 
Мероприятие пройдет при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта. 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  парк, горького, семинар, харьков, баскетбол
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.04 Общество В Борщевке Балаклейского района появился новый парк (ФОТО) 24.01 ЖКХ В Харькове заменили 5 тысяч светоточек 07.10 Общество Харьковчане просят установить фонтан в парке Квитки-Основьяненко
 
 

Видео

Геннадий Кернес встретился со сборной Украины по боксу
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 