13.06.2017 18:46

В Харькове состоится международный семинар для тренеров по баскетболу

Первый международный семинар для тренеров по баскетболу «Kharkiv International Basketball Coach Clinic» пройдет в Харькове с 14 по 16 июня на баскетбольных полях парка им. Горького.



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Как отметили организаторы, это мероприятие – уникальная возможность для повышения профессиональных знаний тренеров молодежных команд.

Одним из приглашенных гостей семинара станет бывший главный тренер мужской юношеской сборной Эстонии, один из лучших европейских специалистов в этом направлении Рауно Пехка, помощник главного тренера молодежной сборной Украины Василий Ивлев, главный тренер баскетбольного лагеря «ARD PLUS Camp», главный тренер сборной Украины U-15 Дмитрий Шаламов, тренер студенческой сборной Украины Дмитрий Болдаев.

Мероприятие пройдет при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта.