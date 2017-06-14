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14.06.2017  09:48   

Харьковчанка Свитолина претендует на звание лучшей теннисистки мая WTA

Пятая ракетка мира харьковчанка Элина Свитолина претендует на звание лучшей теннисистки мая по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).


Харьковчанка Свитолина претендует на звание лучшей теннисистки мая WTA

Об этом сообщается на на официальном сайте организации.

Также на звание лучшей теннисистки мая претендуют финалистка Ролан Гаррос и победительница турнира Premier 5 в Мадриде Симона Халеп (Румыния) и победительница Открытого чемпионата Франции 20-летняя Елена Остапенко (Латвия).

Голосование будет проходить до 16 июня. Отметим, в мае Свитолина стала победительницей турнира WTA серии Premier 5 в Риме (Италия), где в финале взяла верх над румынкой Симоной Халеп.

После выхода в четвертьфинал Roland Garros в этом месяце теннисистка Элина Свитолина стала пятой в рейтинге лучших теннисисток мира.

Напомним, украинку Свитолину признали лучшей теннисисткой в феврале. Тогда Элина провела тринадцатиматчевую победную серию, выиграв турниры в Тайбэе и Дубае, а также впервые в истории украинского тенниса поднялась в топ-10 рейтинга WTA.
 

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  свитолина, теннис, харьков
 
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