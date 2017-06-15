15.06.2017 08:24

Семь украинских теннисистов сыграют на Уимблдоне

В Лондоне стартует третий в этом сезоне турнир Большого Шлема — Уимблдон, проходящей на травяном покрытии



УНН

Украину на этих престижных соревнованиях будут представлять четыре спортсмена в основной сетке и еще трое начнут борьбу с квалификации:



Мужской одиночный разряд, основная сетка — Александр Долгополов, квалификация — Илья Марченко, Сергей Стаховский.



Женский одиночный разряд, основная сетка — Элина Свитолина, Леся Цуренко, Екатерина Бондаренко, квалификация — Екатерина Козлова.



Отметим, что белорусская теннисистка Виктория Азаренко решила вернуться на корт на Уимблдоне. В.Азаренко заявлена ​​в основной сетке, используя замороженный рейтинг.



Справка: Уимблдон — третий турнир “Большого шлема” в сезоне и старейший теннисный турнир в мире. Впервые был проведен в 1877 году на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, где и производится до сих пор.



Рекордсменом по количеству титулов на Уимблдоне в истории Открытой эры среди женщин является американка Мартина Навратилова (9 побед). У мужчин по 7 побед одержали американец Пит Сампрас и швейцарец Роджер Федерер. Турнирные сетки в одиночном разряде рассчитаны на 128 игроков, в парном разряде — на 64 команды, а в “миксте” — на 32 пары.