15.06.2017 11:03

На Харьковщине стартует чемпионат Европы по боксу среди мужчин

Торжественное открытие состоится 16 июня в 18:30 во Дворце спорта «Локомотив».



// ХОГА

В спортивном соревновании примут участие около 400 участников из 39 стран.

По информации Управления по делам молодежи и спорта ХОГА, почти все команды - участники чемпионата уже съехались в Харьков. 15 июня ожидают приезд спортсменов из Латвии и Словении.

Жеребьевка команд состоится 16 июня в 12:00. Полуфинальные бои пройдут 23 июня, финал - 24 июня.

Украину на ЧЕ-2017 в Харькове представят 10 спортсменов из Харьковской, Киевской, Львовской, Запорожской, Одесской, Хмельницкой, Полтавской областей и города Киев. 13 июня со спортсменами встретилась председатель ХОГА Юлия Светличная. Она передала спортсменам слова поддержки от Президента Украины Петра Порошенко и пожелала украинцам выдержки, терпения и победы.

Напомним, Украина впервые получила право на проведение чемпионата Европы по боксу среди мужчин. На соревнованиях на Харьковщине будут разыграны лицензии на чемпионат мира в 10 категориях.