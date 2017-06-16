 
Главная Новости Спорт Харьковчанин Богдан Бондаренко взял бронзу на соревнованиях "Бриллиантовой Лиги"
16.06.2017  08:27   

Харьковчанин Богдан Бондаренко взял бронзу на соревнованиях "Бриллиантовой Лиги"

В Осло (Норвегия) начался очередной этап престижных легкоатлетических соревнований - "Бриллиантовая лига".


УНН

 Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Участие в турнире приняли двое украинцев - прыгуны в высоту Богдан Бондаренко и Андрей Проценко.

Б.Бондаренко этапом в Осло открывал сезон 2017 и начал с 2,20 м, которые преодолел с первой попытки. Следующую высоту, традиционно для себя, украинец пропускал, а 2,29 также преодолел с первой попытки. Собственно, после этой высоты в секторе кроме украинца остался только его основной соперник, катарец Баршим. Остальные соперники не смогли ее преодолеть и сошли с дистанции.

Преодолеть 2,32 м уже на первом старте сезона Б.Бондаренко не удалось - второе место. Зато Барш победил с рекордом соревнований и лучшим результатом сезона в мире (2,38 м).
Заметим, что А.Проценко в Осло не удалось покорить стартовую высоту в 2,20 м.

Добавим также, для А.Проценка это был третий этап нынешнего сезона. До этого он выступал в Дохе (2,26 м) и Шанхае (2,27 м). В Китае А.Проценко замкнул тройку лучших.

Источник:   УНН
 Тэги:  спорт, бондаренко, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.06 Спорт Харьковские спортсмены – чемпионы Украины по борьбе 09.06 Спорт В харьковском турнире примут участие регбисты из Англии 08.06 Спорт Харьковские лучники успешно выступили на этапе Кубка Украины
 
 

Видео

Геннадий Кернес наградил стипендиями авторов лучших проектов конкурса "Харьков – город молодежных инициатив"
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 