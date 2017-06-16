16.06.2017 08:27

Харьковчанин Богдан Бондаренко взял бронзу на соревнованиях "Бриллиантовой Лиги"

В Осло (Норвегия) начался очередной этап престижных легкоатлетических соревнований - "Бриллиантовая лига".



УНН

Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.



Участие в турнире приняли двое украинцев - прыгуны в высоту Богдан Бондаренко и Андрей Проценко.



Б.Бондаренко этапом в Осло открывал сезон 2017 и начал с 2,20 м, которые преодолел с первой попытки. Следующую высоту, традиционно для себя, украинец пропускал, а 2,29 также преодолел с первой попытки. Собственно, после этой высоты в секторе кроме украинца остался только его основной соперник, катарец Баршим. Остальные соперники не смогли ее преодолеть и сошли с дистанции.



Преодолеть 2,32 м уже на первом старте сезона Б.Бондаренко не удалось - второе место. Зато Барш победил с рекордом соревнований и лучшим результатом сезона в мире (2,38 м).

Заметим, что А.Проценко в Осло не удалось покорить стартовую высоту в 2,20 м.



Добавим также, для А.Проценка это был третий этап нынешнего сезона. До этого он выступал в Дохе (2,26 м) и Шанхае (2,27 м). В Китае А.Проценко замкнул тройку лучших.