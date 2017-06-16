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16.06.2017  13:16   

На выходных в Харькове состоится финал ватерпольной Суперлиги

Серия игр плей-офф за 1-2 места чемпионата Украины по водному поло среди мужчин состоится в Харькове в субботу и воскресенье, 17 и 18 июня.


Sport.ua
Финал ватерпольной Суперлиги пройдет в спорткомплексе НТУ «ХПИ» (ул. Алчевских, 50-а).
 
Борьбу за «золото» будут вести действующий обладатель титула – сборная Харьковской области и вице-чемпион Украины, львовская команда «Динамо». Соревнования между командами продлятся до трех побед какой-либо из них. 
 
Начало игр: в субботу - в 12:30, в воскресенье - в 14:00. Вход - свободный.
 
Продолжатся игры плей-офф во Львове с 23 по 25 июня.
 
Еще одна харьковская команда будет бороться за медали чемпионата Украины - НТУ «ХПИ» сразится с ВК «Мариуполь» за бронзовые награды. Свою серию игр плей-офф за третье место в Суперлиге эти команды проведут в Мариуполе 17-18 июня. Финальные игры между НТУ «ХПИ» и ВК «Мариуполь» будет принимать Харьков 26-28 июня.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  чемпионат, вода, поло, харьков, спорт
 
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