16.06.2017 13:16

На выходных в Харькове состоится финал ватерпольной Суперлиги

Серия игр плей-офф за 1-2 места чемпионата Украины по водному поло среди мужчин состоится в Харькове в субботу и воскресенье, 17 и 18 июня.



Sport.ua

Финал ватерпольной Суперлиги пройдет в спорткомплексе НТУ «ХПИ» (ул. Алчевских, 50-а).

Борьбу за «золото» будут вести действующий обладатель титула – сборная Харьковской области и вице-чемпион Украины, львовская команда «Динамо». Соревнования между командами продлятся до трех побед какой-либо из них.

Начало игр: в субботу - в 12:30, в воскресенье - в 14:00. Вход - свободный.

Продолжатся игры плей-офф во Львове с 23 по 25 июня.

Еще одна харьковская команда будет бороться за медали чемпионата Украины - НТУ «ХПИ» сразится с ВК «Мариуполь» за бронзовые награды. Свою серию игр плей-офф за третье место в Суперлиге эти команды проведут в Мариуполе 17-18 июня. Финальные игры между НТУ «ХПИ» и ВК «Мариуполь» будет принимать Харьков 26-28 июня.