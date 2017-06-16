На выходных в Харькове состоится финал ватерпольной Суперлиги

Серия игр плей-офф за 1-2 места чемпионата Украины по водному поло среди мужчин состоится в Харькове в субботу и воскресенье, 17 и 18 июня.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Последний рабочий день недели будет прохладным. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Международный день африканского ребенка день отмечается во всем мире по по инициативе Организации африканского единства.
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