16.06.2017 17:53

Президент Европейской конфедерации бокса: Харьков предложил отличную боксерскую арену

Харьков прекрасно подготовился к проведению Чемпионата Европы по боксу 2017 года.



city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 16 июня, на пресс-конференции в Харькове заявил президент Европейской конфедерации бокса (EUBC) Франко Фальчинелли.

Он подчеркнул, что Украина была выбрана не случайно для такого масштабного спортивного события.

«В Украине очень сильные боксерские традиции, есть опыт проведения многих международных турниров. Кроме того, Харьков предложил отличную арену, которая идеально подходит для соревнований такого уровня», - отметил Франко Фальчинелли.

В пресс-конференции также приняли участие президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус, первый вице-президент ФБУ Дмитрий Шенцев и супервайзер соревнований Марко Марович. Они выразили благодарность организаторам чемпионата. В свою очередь Владимир Продивус также поблагодарил за поддержу Министерство спорта Украины, Национальный Олимпийский комитет и федерации AIBA и EUBC.

«Мы ожидаем захватывающий праздник бокса. Очень надеемся на полные залы и поддержку со стороны болельщиков, чтобы наши боксеры проявили себя с наилучшей стороны», - сказал президент ФБУ.

С календарем соревнований и их результатами можно ознакомиться на сайте Федерации бокса Украины.

Напомним, чемпионат Европы по боксу проходит в Харькове с 16 по 24 июня. В нем принимают участие 250 боксеров из 40 европейских стран. В составе украинской сборной выступают: Назад Куротчин (49 кг), Дмитрий Замотаев (52 кг), Николай Буценко (56 кг), Юрий Шестак (60 кг), Мгер Оганисян (64 кг), Евгений Барабанов (69 кг), Александр Хижняк (75 кг), Владимир Скрипка (81 кг), Рамазан Муслимов (91 кг) и Виктор Выхрист (свыше 91 кг). Все бои пройдут в спорткомплексе «Локомотив».

Чемпионат Европы по боксу в Харькове – один из главных квалификационных турниров, на котором будут разыграны лицензии на чемпионат мира по боксу, который состоится этой осенью в Гамбурге.