17.06.2017 11:19

Юлия Светличная поприветствовала участников чемпионата Европы по боксу - 2017 (ФОТО, ВИДЕО)

Международный турнир, который собрал спортсменов из 39 стран, открылся 16 июня во Дворце спорта «Локомотив».



kharkivoda.gov.ua

Во время церемонии открытия соревнований к их участникам с приветственным словом обратилась глава ХОГА.

«Уважаемые участники, тренеры, организаторы, гости праздника, я приветствую всех на гостеприимной харьковской земле! Я надеюсь, что вы получите хорошие эмоции, а все участники - удовольствие от собственных достижений», - сказала руководитель области.

Она передала участникам чемпионата слова приветствия от Президента Украины Петра Порошенко и зачитала его письмо: «Дорогие друзья, поздравляю вас с открытием и проведением европейского первенства по боксу среди мужчин в Харьковской области! Украина гордится традициями и яркими успехами как в любительском, так и в профессиональном боксе, своими известными во всем мире спортсменами. Уверен, что на этом престижном боксерском турнире спортсмены продемонстрируют высокий уровень мастерства, мужества и воли к победе, а миллионы поклонников и болельщиков из многих стран будут горячо поддерживать своих героев на пути к чемпионату мира в Германии. Желаю вам крепкого здоровья, мира, неиссякаемой энергии, и пусть победит сильнейший!».

Честной борьбы и победы боксерам, увлекательного соревнования - зрителям пожелал Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

После завершения церемонии открытия на двух рингах чемпионата начались первые квалификационные бои.

Напомним, Украина впервые принимает чемпионат Европы по боксу среди мужчин. Харькову удалось завоевать право на проведение чемпионата при активном участии в этом процессе руководителя ХОГА Юлии Светличной. Участие в турнире принимают 260 спортсменов из 39 стран мира. Спортивные соревнования будут проходить с 16 по 24 июня. Полуфинальные бои состоятся 23 июня, финал - 24-го. Чемпионат Европы - это один из главных квалификационных турниров, который является официальным отбором на чемпионат мира по боксу, который пройдет в Гамбурге (Германия) в конце 2017 года.