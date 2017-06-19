Харьковчанин Рамазан Муслимов победно дебютировал на чемпионате Европы по боксу

Представитель харьковской школы бокса успешно провел свой первый поединок на домашнем боксерском Евро и вышел в 1/8 финала.
В весовой категории до 91 кг Рамазан встречался с польским боксером Игорем Якубовски и победил его раздельным решением судей 4:0. Во втором раунде харьковчанин дважды отправлял соперника в нокдаун. Тем не менее, поляк, который является серебряным призером чемпионата Европы 2015 года и участником Олимпиады в Рио, смог выстоять и уверенно провел третий раунд, по итогам которого мнение судей разделилось. Четверо из них отдали победу Муслимову, а один поставил ничейный счет.
Следующий бой против ирландца Дэррена О'Нилла Рамазан Муслимов проведет в дневной программе чемпионата 20 июня.
В этот же день в вечерней программе свой первый бой на домашнем Евро проведет еще один харьковчанин - Юрий Шестак, выступающий в весовой категории до 60 кг.
Кроме Рамазана Муслимова, на чемпионате уже победно стартовали еще два украинских боксера - Александр Хижняк (весовая категории до 75 кг) и Евгений Барабанов (весовая категория до 69 кг).
День принесет удачу тем, кто не боится решительных действий. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
В городе переменная облачность, но к вечеру небо прояснится. Без осадков.
Изначально День назывался Ride to Work Day – «На работу на мотоцикле», и лишь позже постепенно превратился в День мотоциклиста.
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