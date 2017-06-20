Ультрас «Металлиста-1925» сорвали финал чемпионата Украины среди аматоров, устроив массовую драку

Болельщики «Металлиста-1925» устроили беспорядки на стадионе «НСК Олимпийский"», а также драку в секторе фанатов «Агробизнеса"», где были женщины и дети.
После того, как счет стал 4:0 в пользу «Агробизнеса», ультрас «Металлиста 1925» начали жечь файеры, а за пять минут до конца матча выбежали на поле и устроили драку с болельщиками на центральной трибуне.
Арбитру ничего не оставалось, кроме как остановить матч и увести команды с поля, сообщает Football.ua.
Президент ФФУ Андрей Павелко прокомментировал поведение харьковских фанатов во время финала любительского чемпионата между «Металлистом 1925» и «Агробизнесом».
"Это еще одно подтверждение, что безопасность – это отдельный вопрос для всей Украины. Если болельщики хотят прийти на стадион, они должны быть в безопасности. При такой возможности возрождения команды, мы видим, что клуб и болельщики перечеркивают свое возможное будущее во Второй лиге. Думаю, в аттестационного комитета возникнет очень много вопросов по поводу этих инцидентов", - сообщил Андрей павелко, пишет ua-football.com.
День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго.
Каждый год 20 июня беженцы и вынужденные переселенцы отмечают свой печальный день.
влажн.:
давл.:
ветер: