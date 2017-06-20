 
Главная Новости Спорт «Металлист 1925» сделал заявление из-за срыва фанатами финала аматорского чемпионата
20.06.2017  09:02   

«Металлист 1925» сделал заявление из-за срыва фанатами финала аматорского чемпионата

Харьковский футбольный клуб «Металлист 1925» сделал заявление из-за поведения своих болельщиков, которые сорвали финал аматорского чемпионата Украины против «Агробизнеса».


Пресс-служба клуба

"19 июня 2017-го г. на главном стадионе страны состоялся финальный матч аматорского чемпионата Украины по футболу. Встречались победители двух групп турнира - "Металлист 1925" из Харькова и "Агробизнес" из Волочиска Хмельницкой области. В конце матча произошел инцидент, связанный с бесчинствами так называемых "ультрас". Действия этих псевдо-болельщиков привели к крайне негативным последствиям, грубым нарушениям общественного порядка и насилию. Матч был сорван, а авторитету ФК "Металлист 1925" нанесен серьезный ущерб. В связи с этим, сразу же после матча состоялось экстренное заседание общего собрания учредителей Клуба.

Учредители ФК "Металлист 1925" решительно осуждают злостные хулиганские действия, совершенные на стадионе фанатами харьковского клуба и, как выяснилось, в ходе внутреннего расследования, "ультрас" других клубов из разных городов. По предварительным данным службы безопасности ФК "Металлист 1925", на секторе, в котором должны были размещаться харьковские фанаты, находились жители еще четырех городов Украины, принявших участие в массовых беспорядках. Это свидетельствует о спланированной провокации, направленной не против участников финального матча и ФК "Агробизнес", в частности. У этого проявления глубинные корни. ФК "Металлист 1925" решительно осуждает действия вандалов и футбольных экстремистов. Мы обращаемся к Министру внутренних дел Украины Арсену Борисовичу Авакову с просьбой открыть уголовное производство, дать оценку хулиганскому инциденту, выявить подлинные мотивы зачинщиков, организаторов и активных исполнителей, а также сделать все возможное, чтобы они понесли предусмотренное действующим законодательством наказание.

Клуб не снимает с себя ответственности за произошедшее, не приемлет подобное поведение так называемых "болельщиков" и предпримет необходимые меры, которые будут направлены на безусловное соблюдение регламентных норм по предупреждению подобного в будущем. Собственники Клуба подчеркивают: они отрицают подобные формы "боления" в футболе, осуждает вандализм и экстремизм, и призывает все клубы Украины поддержать общее стремление к чистоте в футболе.

Мы начали внутреннее расследование и вместе с добросовестными активистами ГО "Ультрас Харьков" хотим выявить зачинщиков инцидента 19.06.17 г., сделав все, чтобы в дальнейшем подобное не повторилось. Мы не дадим возможность посещать стадионы всем, кто склонен к хулиганству и насилию. Мы также полностью солидарны с заявлением Президента ФФУ А.В. Павелко об инициации рассмотрения в Верховной Раде Украины законопроекта о безопасности зрителей до, во время и после футбольных матчей.

Наш клуб приносит искренние извинения всей футбольной Украине, всем болельщикам, участникам матча и официальным лицам, невольно ставшими свидетелями столь грубого и циничного происшествия. Наш клуб всегда придерживается правил честной игры. Именно поэтому мы приносим извинения всей футбольной Украине, команде "Агробизнес" и ее президенту, господину Собуцкому. Мы искренне хотели, чтобы финальный матч стал праздником футбола, но не мракобесия неадекватов.

Команду "Агробизнес" еще раз поздравляем с чемпионством!

Учредители и руководство ФК "Металлист 1925", - говорится в заявлении представителей клуба.

 

Тэги:  металлист 1925, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.06 Спорт Ультрас «Металлиста-1925» сорвали финал чемпионата Украины среди аматоров, устроив массовую драку 13.06 Спорт «Металлист 1925» сыграет финальный матч сезона на НСК «Олимпийский» 01.06 Спорт «Металлист 1925» разгромил «Квадро»
 
 

Видео

Дорожники ремонтируют Горбатый мост и переулок Фейербаха
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 