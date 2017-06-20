20.06.2017 09:02

«Металлист 1925» сделал заявление из-за срыва фанатами финала аматорского чемпионата

Харьковский футбольный клуб «Металлист 1925» сделал заявление из-за поведения своих болельщиков, которые сорвали финал аматорского чемпионата Украины против «Агробизнеса».



Пресс-служба клуба

"19 июня 2017-го г. на главном стадионе страны состоялся финальный матч аматорского чемпионата Украины по футболу. Встречались победители двух групп турнира - "Металлист 1925" из Харькова и "Агробизнес" из Волочиска Хмельницкой области. В конце матча произошел инцидент, связанный с бесчинствами так называемых "ультрас". Действия этих псевдо-болельщиков привели к крайне негативным последствиям, грубым нарушениям общественного порядка и насилию. Матч был сорван, а авторитету ФК "Металлист 1925" нанесен серьезный ущерб. В связи с этим, сразу же после матча состоялось экстренное заседание общего собрания учредителей Клуба.

Учредители ФК "Металлист 1925" решительно осуждают злостные хулиганские действия, совершенные на стадионе фанатами харьковского клуба и, как выяснилось, в ходе внутреннего расследования, "ультрас" других клубов из разных городов. По предварительным данным службы безопасности ФК "Металлист 1925", на секторе, в котором должны были размещаться харьковские фанаты, находились жители еще четырех городов Украины, принявших участие в массовых беспорядках. Это свидетельствует о спланированной провокации, направленной не против участников финального матча и ФК "Агробизнес", в частности. У этого проявления глубинные корни. ФК "Металлист 1925" решительно осуждает действия вандалов и футбольных экстремистов. Мы обращаемся к Министру внутренних дел Украины Арсену Борисовичу Авакову с просьбой открыть уголовное производство, дать оценку хулиганскому инциденту, выявить подлинные мотивы зачинщиков, организаторов и активных исполнителей, а также сделать все возможное, чтобы они понесли предусмотренное действующим законодательством наказание.

Клуб не снимает с себя ответственности за произошедшее, не приемлет подобное поведение так называемых "болельщиков" и предпримет необходимые меры, которые будут направлены на безусловное соблюдение регламентных норм по предупреждению подобного в будущем. Собственники Клуба подчеркивают: они отрицают подобные формы "боления" в футболе, осуждает вандализм и экстремизм, и призывает все клубы Украины поддержать общее стремление к чистоте в футболе.

Мы начали внутреннее расследование и вместе с добросовестными активистами ГО "Ультрас Харьков" хотим выявить зачинщиков инцидента 19.06.17 г., сделав все, чтобы в дальнейшем подобное не повторилось. Мы не дадим возможность посещать стадионы всем, кто склонен к хулиганству и насилию. Мы также полностью солидарны с заявлением Президента ФФУ А.В. Павелко об инициации рассмотрения в Верховной Раде Украины законопроекта о безопасности зрителей до, во время и после футбольных матчей.

Наш клуб приносит искренние извинения всей футбольной Украине, всем болельщикам, участникам матча и официальным лицам, невольно ставшими свидетелями столь грубого и циничного происшествия. Наш клуб всегда придерживается правил честной игры. Именно поэтому мы приносим извинения всей футбольной Украине, команде "Агробизнес" и ее президенту, господину Собуцкому. Мы искренне хотели, чтобы финальный матч стал праздником футбола, но не мракобесия неадекватов.

Команду "Агробизнес" еще раз поздравляем с чемпионством!

Учредители и руководство ФК "Металлист 1925", - говорится в заявлении представителей клуба.