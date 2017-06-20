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20.06.2017  11:29   

«Золото» 13 раз взяли харьковчане на турнире по тхэквондо

Всего на Всеукраинском турнире по тхэквондо ВТФ «Южная Пальмира», который состоялся в Одессе, юные харьковские спортсмены завоевали 37 наград.


// ХОГА

Участие в соревнованиях принимали около 500 спортсменов из 16 областей Украины, г. Киева, АР Крым, а также гости из Молдовы. Медали разыграли в пяти возрастных категориях - дети (2010 - 2011 годов рождения), младшие юноши (2008 - 2009), юноши (2006 - 2007), кадеты (2003 - 2005), юниоры (2000 - 2002). На счету тхэквондистов Харьковской области было 13 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых медалей, а также второе место в зачете среди областей.

Победителями турнира стали:

- Василий Котяш - юниоры, весовая категория до 51 кг;
- Александр Дзюба - юниоры, весовая категория до 59 кг;
- Даниил Фурманенко - юниоры, весовая категория свыше 78 кг;
- Эрика Бригида - кадеты, весовая категория до 44 кг;
- Александра Жальгирис - кадеты, весовая категория свыше 59 кг;
- Владислав Ободзинский - юноши, весовая категория до 36 кг;
- Тигран Аршакян - юноши, весовая категория до 40 кг;
- Даниил Николенко - юноши, весовая категория до 48 кг;
- Дарья Костеневич - девушки, весовая категория до 33 кг;
- Александр Афанасьев - младшие юноши, весовая категория до 24 кг;
- Навид Гулам - младшие юноши, весовая категория до 30 кг;
- Максим Некрасов - дети, весовая категория до 22 кг;
- Мария Коломиец - дети, весовая категория до 26 кг.

В общекомандном зачете харьковская КДЮСШ №2, воспитанники которой получили 7 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей, заняла второе место. Первое (с результатом 13 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых медалей) было за тхеквондистами Хмельницкой ДЮСШ «Юность». Третье место заняла команда Николаевской ДЮСШ №2.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  тхэквондо, турнир, харьков
 
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