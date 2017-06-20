20.06.2017 11:29

«Золото» 13 раз взяли харьковчане на турнире по тхэквондо

Всего на Всеукраинском турнире по тхэквондо ВТФ «Южная Пальмира», который состоялся в Одессе, юные харьковские спортсмены завоевали 37 наград.



// ХОГА

Участие в соревнованиях принимали около 500 спортсменов из 16 областей Украины, г. Киева, АР Крым, а также гости из Молдовы. Медали разыграли в пяти возрастных категориях - дети (2010 - 2011 годов рождения), младшие юноши (2008 - 2009), юноши (2006 - 2007), кадеты (2003 - 2005), юниоры (2000 - 2002). На счету тхэквондистов Харьковской области было 13 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых медалей, а также второе место в зачете среди областей.



Победителями турнира стали:



- Василий Котяш - юниоры, весовая категория до 51 кг;

- Александр Дзюба - юниоры, весовая категория до 59 кг;

- Даниил Фурманенко - юниоры, весовая категория свыше 78 кг;

- Эрика Бригида - кадеты, весовая категория до 44 кг;

- Александра Жальгирис - кадеты, весовая категория свыше 59 кг;

- Владислав Ободзинский - юноши, весовая категория до 36 кг;

- Тигран Аршакян - юноши, весовая категория до 40 кг;

- Даниил Николенко - юноши, весовая категория до 48 кг;

- Дарья Костеневич - девушки, весовая категория до 33 кг;

- Александр Афанасьев - младшие юноши, весовая категория до 24 кг;

- Навид Гулам - младшие юноши, весовая категория до 30 кг;

- Максим Некрасов - дети, весовая категория до 22 кг;

- Мария Коломиец - дети, весовая категория до 26 кг.



В общекомандном зачете харьковская КДЮСШ №2, воспитанники которой получили 7 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей, заняла второе место. Первое (с результатом 13 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых медалей) было за тхеквондистами Хмельницкой ДЮСШ «Юность». Третье место заняла команда Николаевской ДЮСШ №2.