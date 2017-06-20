20.06.2017 19:23

Украинские боксеры в Харькове завоевали лицензии на чемпионат мира

В Харькове продолжается чемпионат Европы по боксу, на котором украинские боксеры завоевали лицензии на чемпионат мира-2017.



city.kharkov.ua

Так, Назар Куротчин (весовая категория до 49 кг), Виктор Выхрист (+91 кг), Дмитрий Замотаев (до 52 кг) и Евгений Барабанов (до 69 кг) вышли в 1/4 финала чемпионата Европы и гарантировали себе лицензии на чемпионат мира.

Дмитрий Замотаев победил представителя Молдовы Даниила Платоновского, Евгений Барабанов сумел одолеть боснийца Арема Фетаховича. Назар Куротчин победил азербайджанца Масуда Юсифзада, а Виктор Выхрист одержал досрочную победу над ирландцем Дином Гардинером.

Кроме того, успешно начал чемпионат Европы дебютант сборной Украины на крупных международных стартах во взрослом боксе харьковчанин Рамазан Муслимов, который одержал победу над поляком Игорем Якубовски. Следующим соперником украинца станет ирландец Дэррен О’Нилл. Поединок состоится 20 июня.