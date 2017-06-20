20.06.2017 19:43

В Харькове состоится крупнейший турнир по кроссфиту

Открытый кубок Харькова по кроссфиту «Kharkiv Athletic Challenge» состоится 24-25 июня.



city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 20 июня, заместитель директора Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Виталий Коваленко, к участию в соревнованиях приглашаются мужчины и женщины в категориях «Аматоры» и «Профессионалы». Отборочные соревнования состоятся 24 июня на стадионе «Металлист», а финал - 25 июня в клубе «YOD» (начало - в 9:00). Призовой фонд составит 55 тыс. грн. Зарегистрироваться на участие можно здесь

Кроме соревнований в рамках мероприятия также пройдет бизнес-форум для управляющих и менеджеров фитнес-центров, на котором выступят лучшие представители отечественной фитнес-индустрии, а также состоятся мастер-классы от европейских и украинских тренеров.

Для всех желающих на стадионе «Металлист» будет организована выставка- ярмарка.

Представитель спортивного ивент-агентства «Sport Team» Юрий Коротун отметил, что это будет самое масштабное мероприятие по фитнесу в Восточной Украине.

«Частично это будет мероприятие для профессионалов фитнеса – тренеров, администраторов, управляющих, директоров. Но мы также постарались сделать его интересным и для людей, которые интересуются здоровым образом жизни, правильным питанием, спортом. Для них на стадионе пройдет фитнес-ярмарка, где будет представлено более 20 магазинов, фитнес-центров, точек здорового питания. Также запланированы розыгрыши призов, работа функциональной зоны, где можно бесплатно под наблюдением инструкторов попробовать свои силы в различных направлениях фитнеса», - отметил Юрий Коротун.