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20.06.2017  18:33   

Харьковчанин выборол шесть медалей Кубка Украины

1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовые награды выборол харьковский спортсмен Владислав Грико на Кубке Украины по спортивной гимнастике.


kharkivoda.gov.ua
Соревнования состоялись в Киеве с 13 по 16 июня. Харьковскую область достойно представил участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Владислав Грико. Он стал победителем соревнований в упражнениях на брусе, а также, уступив киевлянину Андрею Сеничкину, занял второе место в упражнениях на коне и получил бронзовые награды в упражнениях на кольцах, перекладине и вольных упражнениях.
 
Еще одну бронзовую медаль Владислав завоевал в командных соревнованиях. Вместе с ним команду «Динамо» представляли Николай Сенюхин из Кировоградской области, Максим Василенко из Херсонской области и Игорь Радивилов из Донецкой области. Серебряными призерами стали гимнасты из ФСО «Спартак-1», а победителями Кубка в командных соревнованиях - киевляне из Вооруженных сил Украины.
 
Еще в одном виде соревнований - многоборье - Владислав Грико занял четвертое место.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  спорт, медали, кубок, харьков
 
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