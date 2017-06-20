20.06.2017 17:45

На чемпионате Украины по легкой атлетике харьковчане выбороли второе место

С 14 по 16 июня в Харькове на стадионе «Динамо» состоялся чемпионат Украины по легкой атлетике среди юношей 2002 года рождения и моложе.



kharkivoda.gov.ua

Участие в соревнованиях принимали 612 юных легкоатлетов из 24 областей Украины и города Киева. Харьковская область была представлена ​​52 спортсменами, которые завоевали 2 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей.

Чемпионками Украины стали Татьяна Гамора - прыжки с шестом (3.50 м) и Дарья Кривша - семиборье (4236 очков).

Серебряными призерами стали София Ромасюк (толкание ядра), Юлия Матвиевская (прыжки в длину), Екатерина Павленко (прыжки с шестом) и мужская эстафетная команда в составе Даниила Стойко, Самуэля Едокпаи, Антона Богданова и Богдана Томаха.

Бронзовые награды завоевали Яна Ирклиенко (бег на 100 м), Антон Богданов (бег на 200 м), Алина Волошина (метание копья), Ольга Захарова (бег на 800 м), Анастасия Матузна (бег на 100 м с барьерами).

В общекомандном зачете Харьковская область с суммой 648 очков заняла второе место. Победа была за сборной Днепропетровской области, третье место заняли легкоатлеты Киевской области.

Также в рамках соревнований проводилось первенство среди ДЮСШ и СДЮШОР. Команда КСДЮШОР «Динамо» заняла первое место среди команд. Команда КДЮСШ «ХТЗ» заняла второе место среди 54 команд, уступив первое место ДЮСШ Любешовская из Волынской области.