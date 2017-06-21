21.06.2017 14:45

В Богодухове открыли современную спортивную площадку

Финансирование сферы физкультуры и спорта в области в этом году вырастет до 128 миллионов гривен, и это почти на 30миллионов больше чем в прошлом году. По словам председателя Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной, в районах будет продолжено строительство крупных физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивных площадок.



dozor.kharkov.ua

Спортивная площадка с искусственным покрытием в Богодухове, первая такого уровня. В основном юным футболистам приходилось заниматься на стадионе, где покрытие далеко не из лучших. Теперь имеют новое поле, и именно здесь будут проводить соревнования. А то, что будут только побеждать, пообещали председателю Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной, которая приехала на открытие.

«Мы будем показывать лучшие результаты. Они сейчас и так не плохие, а сейчас еще лучше», - говорит тренер по футболу Валерий Попков.

И дети, и взрослые в восторге. Ведь имеют действительно качественные условия для занятий спортом.

«Эта специальная площадка с искусственным покрытием, она даст значительный толчок в развитие футбола в нашей детской спортивной школе, для подготовки юных спортсменов футболистов», - рассказывает директор Богодуховского ДЮСШ Михаил Рубан.

И уже в день открытия здесь провели футбольный турнир, в котором приняли участие 6 команд из населенных пунктов Богодуховщины. А чтобы победа была более желанной, Юлия Свтлична передала юным спортсменам подарки.

«Есть каждой команде отдельный набор футбольных мячей, для ДЮСШ является наборы мячей для мини-футбола. Победитель сегодняшнего турнира получит отдельный мяч с подписями всех игроков сборной Украины. Поэтому вам есть за что побороться. И я надеюсь, что этот мяч получит сильнейший. Он будет сегодняшним вашим трофеем. Спасибо, что вы занимаетесь футболом, спасибо за наше спортивное будущее. Победы, вдохновения и благополучия вам», - сказала председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная

И такая работа по содействию развитию физической культуры и спорта на Харьковщине будет проводиться и в дальнейшем, заверила Юлия Светличная. Из областного бюджета выделяются средства, более 12 миллионов гривен, на установление в 10-ти райцентрах спортивных площадок с тренажерами, гимнастическим орудием и искусственным покрытием. А также в районах области планируют проводить престижные соревнования.

«Спорту уделяем особое внимание. Развиваем футбол не только в Харькове, но и в области. Были возвращены уже европейские матчи на территорию «Металлиста» и мы принимали финал Кубка Украины. Будем отстаивать, чтоб в Харьковской области проводились и другие мероприятия, и другие матчи. Развиваем футбол и в отдаленных районах. Сегодня мы в Богодухове на открытии новой спортивной площадки. На эту площадку было выделено около 1,5 миллионов гривен, закуплено оборудование, смонтировано. И на сегодняшний день это дает возможность использовать ее не только в летний, но и в зимний период времени», - сообщает председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.

По словам руководителя области Юлии Светличной, будет продолжено и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. Такие в прошлом году уже были открыты в Волчанске и Первомайске. В этом году их строят в Краснограде и Песочине.