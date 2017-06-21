21.06.2017 18:21

Харьковчане получили лицензии на чемпионат мира по боксу (ФОТО)

Харьковские спортсмены Шестак и Муслимов получили право выступать на чемпионате мира по боксу, который с 25 августа по 3 сентября этого года пройдет в немецком Гамбурге.



kharkivoda.gov.ua

На чемпионате Европы по боксу, который в эти дни проходит в Харькове, состоялись поединки 1/8 финала. В следующую стадию прошли восемь украинцев, в том числе харьковчане Юрий Шестак и Рамазан Муслимов.

Дебютный поединок на домашнем Евро для Юрия Шестака, выступающего в весовой категории до 60 кг, завершился уверенной победой (единогласное решение судей 5: 0) над соперником из Хорватии Стипаном Пртенжеку. Таким образом Юрий вышел в четвертьфинал и получил право выступать на чемпионате мира по боксу.

Соперником Юрия Шестака в 1/4 финала станет француз Софьен Умиха.

Пропуск на чемпионат мира, пробившись в четвертьфинал Евро, получил и харьковчанин Рамазан Муслимов, который выступает в весовой категории до 90 кг. В своем втором поединке на этих соревнованиях он одолел раздельным решением судей 4: 1 опытного ирландца Даррена О'Нила, который является серебряным призером чемпионата Европы 2010 года. Следующим соперником Рамазана станет Поль Омба Бионголо из Франции.

Отметим, что в четвертьфинал чемпионата Европы, получив лицензии на мировое первенство, пробились восемь из десяти украинцев. Кроме харьковчан, за медали будут бороться Назар Куротчин (весовая категория до 49 кг), Дмитрий Замотаев (весовая категория до 52 кг), Николай Буценко (весовая категория до 56 кг), Евгений Барабанов (весовая категория до 69 кг), Евгений Хижняк (весовая категория до 75 кг) и Виктор Выхрыст (весовая категория свыше 91 кг).

Поединки четвертьфиналов состоятся в харьковском Дворце спорта «Локомотив» 21 июня.