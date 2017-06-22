22.06.2017 19:42

Харьковчанин Юрий Шестак - в полуфинале Чемпионата Европы по боксу (ФОТО)

21 июня на чемпионате Европы по боксу среди мужчин, который проходит в Харькове, состоялись четвертьфинальные поединки. Из двух харьковчан дальше прошел только один.



kharkivoda.gov.ua

В весовой категории до 60 кг представитель харьковской школы бокса Юрий Шестак получил тяжелую победу над серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро французом Софьеном Умиха раздельным решением судей 3:2. Таким образом, Юрий уже гарантировал себе и Харькову медаль домашнего Евро. Следующим соперником харьковчанина станет боксер из Англии Каллум Френч.

С соперником из Франции встретился в четвертьфинале также и Рамазан Муслимов. Увы, пройти Поля Омба Бионголо харьковчанину не удалось. После уверенно проведенного второго раунда, в котором рефери дважды фиксировал нокдаун француза, третий раунд Рамазан полностью провалил и даже сам оказался в нокдауне. В итоге судьи отдали победу французскому боксеру раздельным решением 3:2.

Напомним, что выход в четвертьфинал гарантировал боксерам выступление на чемпионате мира, который состоится в конце августа в Германии.

В полуфинал чемпионата Европы пробились еще шесть украинцев. Кроме Юрия Шестака, за выход в финал будут бороться Дмитрий Замотаев (весовая категория до 52 кг), Николай Буценко (весовая категория до 56 кг), Евгений Барабанов (весовая категория до 69 кг), Евгений Хижняк (весовая категория до 75 кг) и Виктор Выхрист (весовая категория свыше 91 кг).

Полуфинальные поединки состоятся 23 июня.