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22.06.2017  17:55   

Харьковчане победили на чемпионате Украины по плаванию

С 17 по 20 июня в Ивано-Франковске состоялся чемпионат Украины по плаванию на открытой воде, на котором харьковские пловцы завоевали 2 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые медали.


// ХОГА

В соревнованиях среди мужчин первые два места на всех дистанциях между собой разделили харьковчане Игорь Снитко и Игорь Червинский. Снитко стал чемпионом на дистанции 10 км с результатом 1:56:19.80, и был вторым на финише дистанции 5 км (56:29.95).

В свою очередь Червинский победил на дистанции 5 км с результатом 55:41.41, и стал серебряным призером на дистанции 10 км (1:57:55.83).

Еще один харьковчанин Александр Светличный занял на обеих дистанциях четвертое место, пропустив вперед Илью Пилипенко из Киевской области.

В соревнованиях среди юниоров на дистанции 5 км вторым на финише с результатом 1:01:15.79 был харьковский пловец Данила Исаев. Победитель Илья Пилипенко из Киевской области, опередил Исаева на две минуты. Третье место занял также харьковчанин Владислав Исаев (1:02:01.25).

На дистанции 7.5 км Исаевы также разделили между собой второе и третье место. Серебро получил Даниил (1:36:36.31), а бронзовым призером стал Владислав (1:38:19.22). Победил на этой дистанции Александр Олексишин из Киевской области.

По итогам чемпионата была сформирована сборная Украины, которая с 14 по 21 июля этого года в Венгрии будет бороться за медали чемпионата мира на открытой воде. В состав сборной попали харьковчане Игорь Червинский и Игорь Снитко.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  плавание, чемпионат украины, харьков
 
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