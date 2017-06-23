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23.06.2017  09:51   

Свитолина может пропустить Уимблдон

Первая ракетка Украины, харьковчанка Элина Свитолина в связи с травмой ахиллова сухожилия задумалась о пропуске третьего в сезоне турнира серии Большого шлема.


Getty Images

О травме ноги пятая ракетка мира сообщила во время пресс-конференции после поражения от Камилы Джорджи (4:6, 6:4, 2:6) во втором раунде крупного травяного турнира в Бирмингеме.

«Каждый раз, когда я наступаю на ногу, то испытываю боль и не могу нормально двигаться. А это проблема, поскольку мне же нужно иногда ходить. У меня проблема с ахиллом, поэтому мне с командой предстоит важный разговор: играть на Уимблдоне или нет, если в приоритете выступление на хардовых кортах. Конечно, это будет тяжелое решение, но я стараюсь также мыслить долгосрочно.

Я бы не хотела рисковать концовкой сезона, потому начало этого года было невероятным. Сейчас я на верном пути, чтобы попасть на Итоговый турнир в Сингапуре и это моя главная цель на этот год. Поэтому это определенно будет очень тяжелое решение. На данный момент я воспользуюсь временем, чтобы все обдумать, увидеться со своим физиотерапевтом и подумать со своей командой, что лучше для меня, если посмотреть на ситуацию шире. В своей карьере я всегда оцениваю общую картину», — сообщила Свитолина.

Источник:   sportarena.com
 Тэги:  свитолина, уимблдон
 
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