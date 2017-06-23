Свитолина может пропустить Уимблдон

Первая ракетка Украины, харьковчанка Элина Свитолина в связи с травмой ахиллова сухожилия задумалась о пропуске третьего в сезоне турнира серии Большого шлема.
О травме ноги пятая ракетка мира сообщила во время пресс-конференции после поражения от Камилы Джорджи (4:6, 6:4, 2:6) во втором раунде крупного травяного турнира в Бирмингеме.
«Каждый раз, когда я наступаю на ногу, то испытываю боль и не могу нормально двигаться. А это проблема, поскольку мне же нужно иногда ходить. У меня проблема с ахиллом, поэтому мне с командой предстоит важный разговор: играть на Уимблдоне или нет, если в приоритете выступление на хардовых кортах. Конечно, это будет тяжелое решение, но я стараюсь также мыслить долгосрочно.
Я бы не хотела рисковать концовкой сезона, потому начало этого года было невероятным. Сейчас я на верном пути, чтобы попасть на Итоговый турнир в Сингапуре и это моя главная цель на этот год. Поэтому это определенно будет очень тяжелое решение. На данный момент я воспользуюсь временем, чтобы все обдумать, увидеться со своим физиотерапевтом и подумать со своей командой, что лучше для меня, если посмотреть на ситуацию шире. В своей карьере я всегда оцениваю общую картину», — сообщила Свитолина.
День крайностей – он может оказаться как сверхпродуктивным, так и не слишком. Все будет зависеть от того, сумеете ли вы выйти из состояния дремотного покоя.
Несмотря на ясное утро, после полудня небо закроют облака. Вечером, возможно, пройдет дождь.
Ежегодно 23 июня отмечается День государственной службы Украины.
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