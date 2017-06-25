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25.06.2017  10:51   

Сборная Украины в Харькове выиграла медальный зачет ЧЕ по боксу (ФОТО)

Домашний чемпионат завершился для наших спортсменов абсолютным триумфом, состоящим из трех золотых, серебряной и двух бронзовых медалей.


kharkivoda.gov.ua
Героями дня 24 июня стали Юрий Шестак, Александр Хижняк и Виктор Выхрист, получившие титулы чемпионов Европы в весовых категориях до 60 кг, до 75 кг и более 91 кг соответственно. Александр Хижняк также был признан лучшим боксером чемпионата.
 
Серебро в копилку сборной Украины принес Николай Буценко (до 56 кг) – в финале он уступил англичанину Питеру Макгрейлу.
 
Обладателями бронзовых медалей Чемпионата Европы стали Евгений Барабанов (до 69 кг) и Дмитрий Замотаев (до 52 кг).
 
«Я очень рада, что сегодня мы стали абсолютными победителями. Поздравляю наших спортсменов, мы все гордимся ими! – сказала глава ХОГА Юлия Светличная, комментируя итоги чемпионата Европы по боксу, впервые проходившего в Харькове и в Украине в целом. - Сегодня поистине европейский праздник в Харькове! Очень важно, что мы добились его проведения именно здесь, на востоке Украины. Мы показали всем нашим европейским партнерам, всем спортсменам, что Харьков – это спортивная столица Украины. Что мы выходим на новые международные арены, можем организовывать мероприятия такого масштаба».
 
 
 
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  светличная, бокс, харьков, чемпионат
 
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