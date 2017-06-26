26.06.2017 10:59

В чемпионате Украины по воркауту харьковчане заняли призовые места

Чемпионат Украины по воркауту «Ukrainian Workout Battles 2k17» прошел 24 июня на площадке перед Харьковским национальным академическим театром оперы и балета им. Н. В. Лысенко.



// city.kharkov.ua

В соревнованиях приняли участие 24 атлета из 18 городов Украины. Накануне чемпионата все участники прошли отбор.



По результатам выступлений 1-е место на чемпионате завоевал атлет из города Николаева Виталий Мельник, 2-е место занял харьковчанин Кирилл Карабут, 3-е место досталось также харьковскому спортсмену Владиславу Шаповалову.



Как отметил организатор чемпионата, лидер городского движения стрит-воркаут Иван Крыленко, такого рода соревнования прошли в Харькове впервые и собрали более тысячи зрителей. По его словам, каждый из участников выкладывался на все 200% - это было масштабное зрелище.



Иван Крыленко также отметил, что в сентябре в Харькове планируется открыть самый большой в Украине специализированный центр для занятий воркаутом. На сегодняшний день в городе занимаются этим видом спорта более 2 тыс. атлетов.



Отметим, Чемпионат Украины по воркауту «Ukrainian Workout Battles 2k17» прошел при поддержке Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и Департамента по делам семьи, молодежи и спорта в рамках проекта развития уличных культур. Организатор мероприятия - команда «BarstylersKharkov».