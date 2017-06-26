26.06.2017 15:30

На марафоне в Нюрнберге харьковские спортсменки заняли призовые места

Харьковские бегуньи заняли призовые места в «Метрополь-Марафоне», который состоялся 25 июня в Нюрнберге (Германия).



// city.kharkov.ua

В забеге на дистанцию 21 км сразу две харьковчанки - Татьяна Рыбалка и Наталья Кубарева - заняли 3-е места в своих возрастных группах. Спортсменки получили приглашение принять участие в «Метрополь-Марафоне», который пройдет в 2018 году.



Всего в забеге приняли участие более 5000 спортсменов, в том числе из Англии, Польши, США. Харьковская команда выступала на марафоне в составе 8 человек.