На марафоне в Нюрнберге харьковские спортсменки заняли призовые места

Харьковские бегуньи заняли призовые места в «Метрополь-Марафоне», который состоялся 25 июня в Нюрнберге (Германия).
В забеге на дистанцию 21 км сразу две харьковчанки - Татьяна Рыбалка и Наталья Кубарева - заняли 3-е места в своих возрастных группах. Спортсменки получили приглашение принять участие в «Метрополь-Марафоне», который пройдет в 2018 году.
Всего в забеге приняли участие более 5000 спортсменов, в том числе из Англии, Польши, США. Харьковская команда выступала на марафоне в составе 8 человек.
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