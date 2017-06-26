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26.06.2017  15:30   

На марафоне в Нюрнберге харьковские спортсменки заняли призовые места

Харьковские бегуньи заняли призовые места в «Метрополь-Марафоне», который состоялся 25 июня в Нюрнберге (Германия).


// city.kharkov.ua

В забеге на дистанцию 21 км сразу две харьковчанки - Татьяна Рыбалка и Наталья Кубарева - заняли 3-е места в своих возрастных группах. Спортсменки получили приглашение принять участие в «Метрополь-Марафоне», который пройдет в 2018 году.

Всего в забеге приняли участие более 5000 спортсменов, в том числе из Англии, Польши, США. Харьковская команда выступала на марафоне в составе 8 человек.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  марафон, харьков
 
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