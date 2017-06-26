26.06.2017 18:52

Харьковские ватерполисты защитили титул чемпионов Украины

Ватерполисты сборной Харьковской области стали чемпионами Украины среди мужских команд Суперлиги сезона-2016/2017.



city.kharkov.ua

В финальной серии матчей плей-офф, которая продолжалась до трех побед, харьковчане победили львовское «Динамо». Сначала харьковчане победили динамовцев в двух домашних играх со счетами 6:3 и 8:4, а затем одержали победу и на львовской площадке - 5:2. Таким образом, сборная Харьковской области в серии до трех побед установила счет 3:0 в свою пользу.

Золотыми медалями чемпионата Украины сезона 2016/17 годов были награждены вратари Виталий Петров, Алексей Келеберда и полевые игроки Никита Апостол, Кирилл Наволоков, Александр Абрамов, Вадим Евстратов, Артур Однолетков, Владислав Орлов, Александр Ермаков, Никита Бажинов, Денис Гусаков, Михаил Черпак, Денис Гурцкая, Артем Салихов.

Также два игрока сборной Харьковской области были признаны сильнейшими в отечественном водном поло - это голкипер Виталий Петров, который стал победителем в номинации «Лучший вратарь», и Александр Абрамов, которого признали лучшим защитником. В номинации «Лучший нападающий» победу одержал «динамовец» Максим Ратков - воспитанник мариупольской ватерпольной школы.

Напомним, что ватерполисты сборной Харьковской области (тогда команда называлась «Слобожанец») были чемпионами и в сезоне 2015/2016 годов.