27.06.2017 18:48

Харьковские синхронистки собрали все «серебро» юниорского чемпионата Европы

С 21 по 25 июня в столице Сербии - городе Белград - состоялся чемпионат Европы по синхронному плаванию среди юниоров.



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Украинская команда, в состав которой вошли харьковчанки Марта Федина, Александра Коваленко, Александра Бурдова, Вероника Гришко, Анна Носова, Валерия Бережная, Марьяна Серикова, Дарья Корнеева, а также киевлянки София и Екатерина Стуленковы, заняла вторые места во всех видах программы.

Девушки завоевали серебряные медали в соревнованиях групп (88.4000 балла) и комби (88.6000 балла), уступив только сборной России, результаты которой были, соответственно, 90.6000 и 90.4667 балла. Третьи места в этих видах программы достались сборной Испании (85.5667 и 86.7000 балла).

В сольных упражнениях Марта Федина также принесла Украине серебряную награду. За свое выступление харьковчанка получила от судей 87.3333 балла. Победила россиянка Татьяна Гайдей, результат которой был на 1.7667 балла выше. Третье место заняла итальянка Энрика Пикколи (85.5333).

Также Марта Федина вместе с Александрой Коваленко заняла второе место в дуэтах. Выступление украинок судьи оценили в 87.5333 балла. Российскому дуэту, который занял первое место, наши спортсменки уступили 1.7667 балла. Третье место было за синхронистками из Испании. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.