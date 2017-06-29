 
Главная Новости Спорт В Харькове пройдет Кубок памяти погибших альпинистов
29.06.2017  14:01   

В Харькове пройдет Кубок памяти погибших альпинистов

Фестиваль по скалолазанию «Кубок памяти», посвященный памяти погибших харьковских альпинистов, пройдет в субботу, 1 июля, на скалодроме «Вертикаль» (пр. Петра Григоренко, 2).


// city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Харьковском альпклубе.

Регистрация участников начнется в 8:30. Утром стартуют соревнования для детей, а с 17:00 начнутся состязания взрослых и ветеранов альпинизма. В 20:30 - награждение победителей.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте альпклуба.

Организаторы фестиваля - Харьковский областной клуб альпинистов и Федерация альпинизма и скалолазания Харьковской области.

Справка. В ночь с 22 на 23 июня 2013 года в результате нападения вооруженных бандитов на базовый лагерь под вершиной Нанга-Парбат (8126 м, Каракорумы, Пакистан) погибли участники харьковской экспедиции Игорь Свергун, Бадави Кашаев и Дмитрий Коняев.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  альпинизм, скалолазание, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.04 Спорт Соревнования за кубок Украины по альпинизму состоялись в Харькове   20.04 Спорт На скалодроме «Вертикаль» пройдет Кубок Украины по альпинизму памяти Игоря Свергуна 04.08 Спорт Харьковский альпинист отправился штурмовать наивысшую точку Италии
 
 

Видео

В Харькове отмечают День Конституции
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 