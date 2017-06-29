29.06.2017 14:01

В Харькове пройдет Кубок памяти погибших альпинистов

Фестиваль по скалолазанию «Кубок памяти», посвященный памяти погибших харьковских альпинистов, пройдет в субботу, 1 июля, на скалодроме «Вертикаль» (пр. Петра Григоренко, 2).



// city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Харьковском альпклубе.



Регистрация участников начнется в 8:30. Утром стартуют соревнования для детей, а с 17:00 начнутся состязания взрослых и ветеранов альпинизма. В 20:30 - награждение победителей.



С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте альпклуба.



Организаторы фестиваля - Харьковский областной клуб альпинистов и Федерация альпинизма и скалолазания Харьковской области.



Справка. В ночь с 22 на 23 июня 2013 года в результате нападения вооруженных бандитов на базовый лагерь под вершиной Нанга-Парбат (8126 м, Каракорумы, Пакистан) погибли участники харьковской экспедиции Игорь Свергун, Бадави Кашаев и Дмитрий Коняев.