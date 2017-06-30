30.06.2017 08:20

Харьковские легкоатлеты выиграли юниорский чемпионат Украины

Соревнования прошли с 26 по 28 июня в Луцке.



kharkivoda.gov.ua

Как сообщили в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА, в чемпионате приняли участие 415 спортсменов из 23 областей Украины и Киева. Харьковская область была представлена 21 атлетом, которые завоевали 4 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые медали.

Чемпионами Украины стали:

- Ирина Рофе-Бекетова – семиборье (5573 очков),

- Алексей Овчаренко - бег на 110м с барьерами (14.54 сек.),

- Руслан Касьянов – десятиборье (6531 очков),

- Дарья Вдовиченко - бег на 800м (2:13.53).

Серебряными призерами стали: Анастасия Черненко (бег на 100м с барьерами), Анна Хопяк (толкание ядра), Ирина Нерубальщук (прыжки в длину) и Эдуард Куриленко (метание копья).

Бронзовые медали получили Тамара Северьянова (бег на 5000м) и юниорская эстафетная команда 4х100м в составе Алексея Овчаренко, Руслана Касьянова, Руслана Романца и Максима Пасмора.

В командном зачете Харьковская область с суммой 768 очков заняла первое место. Второе было за сборной города Киев (767 очков), третье заняли легкоатлеты Волынской области (710 очков).

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Украины, которая будет бороться за медали юниорского чемпионата Европы. Он пройдет с 20 по 23 июля этого года в Италии.