30.06.2017 13:46

В Харькове состоялся открытый Кубок по кроссфиту

Открытый кубок по кроссфиту «Kharkiv Athletic Challenge 2017» состоялся 24-25 июня в Харькове.



city.kharkov.ua

В соревнованиях приняли участие лучшие атлеты со всей Украины. Участники турнира состязались в двух категориях: «аматоры» и «профессионалы».

В первый отборочный день на стадионе «Металлист» прошла фитнес-конвенции «Fit Day Kharkiv 2017», в рамках которой более 80 участников из Киева, Одессы, Днепра, Запорожья, Полтавы, Сум и Харькова показали наивысшие результаты.

25 июня состоялся финал «Kharkiv Athletic Challenge 2017», который выявил самых сильных и выносливых спортсменов в Украине. Ими стали:

В категории «аматоры»:

Женщины

1 место - Нина Телега (Харьков);

2 место - Анастасия Василенко (Харьков);

3 место - Марина Кищенко (Днепр).

Мужчины

1 место - Роман Скрипка (Днепр);

2 место - Юрий Нагорный (Сумы);

3 место - Артем Дмитрук (Одесса)

В категории «профессионалы»:

Женщины

1 место - Оксана Оробец (Киев);

2 место - Алена Казакевич (Киев);

3 место - Анастасия Гуменюк (Днепр).

Мужчины

1 место - Сергей Гуменюк (Одесса);

2 место - Владимир Гнева (Харьков);

3 место - Вадим Титарев (Сумы).