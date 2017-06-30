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30.06.2017  13:46   

В Харькове состоялся открытый Кубок по кроссфиту

Открытый кубок по кроссфиту «Kharkiv Athletic Challenge 2017» состоялся 24-25 июня в Харькове.


city.kharkov.ua
В соревнованиях приняли участие лучшие атлеты со всей Украины. Участники турнира состязались в двух категориях: «аматоры» и «профессионалы». 
 
В первый отборочный день на стадионе «Металлист» прошла фитнес-конвенции «Fit Day Kharkiv 2017», в рамках которой более 80 участников из Киева, Одессы, Днепра, Запорожья, Полтавы, Сум и Харькова показали наивысшие результаты.
 
25 июня состоялся финал «Kharkiv Athletic Challenge 2017», который выявил самых сильных и выносливых спортсменов в Украине. Ими стали: 
 
В категории «аматоры»:
 
Женщины 
1 место - Нина Телега (Харьков);
2 место - Анастасия Василенко (Харьков); 
3 место - Марина Кищенко (Днепр).
 
Мужчины 
1 место - Роман Скрипка (Днепр);
2 место - Юрий Нагорный (Сумы);
3 место - Артем Дмитрук (Одесса)
 
В категории «профессионалы»:
 
Женщины 
1 место - Оксана Оробец (Киев);
2 место - Алена Казакевич (Киев);
3 место - Анастасия Гуменюк (Днепр).
 
Мужчины 
1 место - Сергей Гуменюк (Одесса);
2 место - Владимир  Гнева (Харьков);
3 место - Вадим Титарев (Сумы).
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кубок, кроссфит, харьков
 
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