30.06.2017 13:46
В Харькове состоялся открытый Кубок по кроссфиту
Открытый кубок по кроссфиту «Kharkiv Athletic Challenge 2017» состоялся 24-25 июня в Харькове.
city.kharkov.ua
В соревнованиях приняли участие лучшие атлеты со всей Украины. Участники турнира состязались в двух категориях: «аматоры» и «профессионалы».
В первый отборочный день на стадионе «Металлист» прошла фитнес-конвенции «Fit Day Kharkiv 2017», в рамках которой более 80 участников из Киева, Одессы, Днепра, Запорожья, Полтавы, Сум и Харькова показали наивысшие результаты.
25 июня состоялся финал «Kharkiv Athletic Challenge 2017», который выявил самых сильных и выносливых спортсменов в Украине. Ими стали:
В категории «аматоры»:
Женщины
1 место - Нина Телега (Харьков);
2 место - Анастасия Василенко (Харьков);
3 место - Марина Кищенко (Днепр).
Мужчины
1 место - Роман Скрипка (Днепр);
2 место - Юрий Нагорный (Сумы);
3 место - Артем Дмитрук (Одесса)
В категории «профессионалы»:
Женщины
1 место - Оксана Оробец (Киев);
2 место - Алена Казакевич (Киев);
3 место - Анастасия Гуменюк (Днепр).
Мужчины
1 место - Сергей Гуменюк (Одесса);
2 место - Владимир Гнева (Харьков);
3 место - Вадим Титарев (Сумы).