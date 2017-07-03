03.07.2017 18:21

Харьковчанин Олег Николаенко установил рекорд Украины

С 27 июня по 2 июля в Скадовске (Херсонская область) состоялся чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 17 лет.



kharkivoda.gov.ua

В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов со всей страны, а по их итогам сборная Харьковской области завоевала 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали.

Чемпионами Украины стали:

- Вадим Нищеглод, весовая категория - до 50кг. По сумме двоеборья поднял 161кг: 71кг - в рывке и 90кг - в толчке;

- Евгений Янцевич, весовая категория - до 85кг (316кг по сумме двоеборья: 145кг - в рывке и 171кг - в толчке);

- Алина Захарченко, весовая категория - до 48кг (138кг по сумме двоеборья: 63 кг - в рывке и 75 кг - в толчке);

- Мария Гангур, весовая категория - до 58 кг (188кг по сумме двоеборья: 85кг - в рывке и 103кг - в толчке);

- Анастасия Власенко, весовая категория - свыше 75кг (162кг по сумме двоеборья: 70кг - в рывке и 92кг - в толчке).

Олег Николаенко в весовой категории до 85кг завоевал «бронзу», подняв 285кг: 130кг - в рывке и 155кг - в толчке. Этот результат в толчке стал новым рекордом Украины среди спортсменов до 15 лет, отмечают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.